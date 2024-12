OL Académie : les U17 terminent sur un nul rageant à Bastia (2-2)

Ayant l’opportunité de monter sur le podium juste avant les vacances, les U17 de l’OL ont laissé fondre une avance de deux buts à Bastia. Le nul 2-2 en Corse laisse les Lyonnais à la 7e place à la fin de l’année 2024.

Le match des occasions ratées. Aussi bien sur le terrain qu’au niveau comptable et donc du classement. Ce samedi, en match en retard, les U17 de l’OL se déplaçaient en Corse pour tenter de finir l’année 2024 en beauté. Finalement, c’est sur un nul rageant que les joueurs d’Amaury Barlet referment cette année civile (2-2). Un point qui ne fait les affaires d’aucune des deux équipes qui avaient l’opportunité de monter sur le podium et de passer les vacances de Noël dans le top 3. Finalement, Bastiais et Lyonnais restent cloués à la 6e et la 7e place de cette poule D du championnat national U17.

Reprise contre Lyon-La Duchère en 2025

Toutefois, au moment de partir se reposer avant la reprise prévue le week-end du 19 janvier, le nul a une saveur différente, que l’on soit le SC Bastia ou l’OL. Dans ce dernier rendez-vous, la formation lyonnaise a bien cru avoir fait le plus dur en première mi-temps. Derrière les deux internationaux U16, Kenan Doganay (35e) et Adil Hamdani (44e), les U17 avaient fait le break au meilleur des moments. Et la machine s’est une nouvelle fois déréglée et la défense de l’OL n’a pas réussi à être impériale. À la 51e minute, Rayan Bennabi redonnait espoir aux Corses avant que Kimany Quimpert n’égalise à un quart d’heure de la fin… Frustrant pour l’OL qui rattaquera l’année 2025 avec un derby contre Lyon-La Duchère à la maison.