Alexandre Lacazette et Saïd Benrahma face à Silvan Hefti lors de Montpellier – OL (Photo by Pascal GUYOT / AFP)

Ce samedi, l’OL fait son entrée en Coupe de France contre Feignies Aulnoye. Pierre Sage a effectué un certain turnover avec les titularisations de Saël Kumbedi, Maxence Caqueret, Tanner Tessmann ou encore Saïd Benrahma.

Pierre Sage a rapidement avancé qu’il ne prenait pas à la légère ce premier match de Coupe de France. Il y a beau y avoir les vacances de Noël en ligne de mire, le repos ne sera que pour 20h ce samedi soir. Pas avant et l’entraîneur de l’OL a assuré qu’il allait se montrer vigilant sur les attitudes. Pour ce 32e contre l’Entente Feignies Aulnoye, la formation lyonnaise a connu une vraie refonte par rapport au onze titulaire dimanche dernier au Parc des Princes. Dans les faits, Sage a effectué huit changements, mais ce large turnover est à nuancer puisque Alexandre Lacazette et Malick Fofana retrouvent une place de titulaire. Tout sauf des remplaçants habituels. Toutefois, les quelque 12 000 spectateurs présents au Hainaut ce samedi ne verront pas le onze-type de l’OL.

Cherki et Matic sur le banc

Même si ce n’était pas un devoir et une obligation, Pierre Sage a profité de l’opportunité pour donner du temps de jeu à certains joueurs.On pense notamment à Saël Kumbedi et Maxence Caqueret qui n’ont rien à se mettre sous la dent depuis plusieurs matchs. Comme annoncé par le coach, Rémy Descamps est bien dans le but tandis qu’Abner profite de la mise au repos de Nicolas Tagliafico. La plus grosse surprise se trouve dans l’animation offensive. Toujours en 4-3-3, l’OL ne pourra s’en remettre à Rayan Cherki, son homme en forme. Le numéro 18 est sur le banc et laisse sa place à Saïd Benrahma.

La composition de l’OL : Descamps - Kumbedi, Mata, Niakhaté, Abner - Caqueret, Tessmann, Tolisso - Benrahma, Lacazette (cap.), Fofana