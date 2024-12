Rémy Descamps lors d’Hoffenheim – OL (Photo by ADAM PRETTY / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Doublure de Lucas Perri cette saison, Rémy Descamps va pouvoir sortir du banc. Le gardien sera titulaire samedi (18h) contre Feignies Aulnoye.

Il avait été lancé dans le grand bain un peu à la surprise générale. S’il avait été mis au courant quelques jours plus tôt, Rémy Descamps avait connu ses premières minutes avec l’OL du côté d’Hoffenheim. Cette rencontre de Ligue Europa a laissé au portier "un sentiment mitigé" entre plusieurs arrêts, mais aussi une certaine fébrilité et le nul en fin de match. Depuis ce match, il était retourné sur le banc, laissant à Lucas Perri le soin d’enchaîner les matchs.

Mais Descamps savait que le Père Noël allait arriver avec un peu d’avance. Pour terminer 2024 et lancer la campagne de Coupe de France, l’ancien Nantais gardera le but de l’OL samedi (18h) face à Feignies Aulnoye. "Je confirme la titularisation de Rémy Descamps, une décision prise dès le départ en fonction du calendrier, a annoncé jeudi Pierre Sage. Il est crucial que le gardien remplaçant soit prêt à jouer. Avec le nombre de matchs à venir, nous devons être capables de répondre à tous les scénarios."

"La Coupe, une carotte pour un numéro 2"

Avec le PSG mercredi soir, on a pu voir en effet que tout pouvait aller très vite dans le football. Gardien remplaçant depuis son arrivée à l’OL, Rémy Descamps va pouvoir profiter de ce déplacement à Valenciennes pour retrouver les terrains, mais aussi rassurer après sa première. Pour y arriver, il pourra compter sur la Coupe de France, une compétition qu’il affectionne et dans laquelle il a atteint deux fois la finale (2022, 2023). "C’est une compétition que j’apprécie énormément. J’ai déjà réalisé plusieurs beaux parcours, notamment avec Nantes. Je suis très content de jouer et impatient de montrer ce dont je suis capable. J’aime beaucoup cette compétition, car, en tant que numéro 2, c’est ma "carotte". À Lyon, je sais aussi que c’est un objectif de remporter cette Coupe."

Dans un dernier match de l’année toujours compliqué à gérer, Rémy Descamps sait qu'il a une belle carte à jouer. Toutefois, "le statut du gardien en Coupe de France sera remis en jeu à chaque match", d’après Pierre Sage.