OL - Sage : "Garder de la compétitivité en 2025 malgré le mercato"

Rayan Cherki et Pierre Sage lors d’OL – Nice (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Ce samedi, l'OL dispute son dernier match de l'année 2024 en Coupe de France face à Feignies Aulnoye. Avant de partir en vacances et de se plonger dans un mercato hivernal où tout peut se passer.

Il y a un dernier match à jouer en Coupe de France et le mercato presque dans la foulée pour l'OL. Quel est l'état d'esprit ?

Pierre Sage : Ce match est le début d’une compétition qu’on va disputer ensuite si on se qualifie donc il est absolument nécessaire que les joueurs qui jouent ce match soient mobilisés sur le projet de la deuxième partie de saison. Un joueur qui est en discussion de départ n’aura pas nécessairement le même temps de jeu qu’un joueur qui sera là après.

Pour ce qui est d’anticiper le mercato, l’idée est de le vivre au rythme auquel on nous l’imposera. Aujourd’hui, on a 24 joueurs de champ disponibles, on peut en aligner 18 sur une feuille de Ligue 1 donc tous les week-ends, on a six choix à faire. Ça va amener à un peu moins de choix à faire, mais c’est là qu’il va falloir que je sois très vigilant. Car actuellement être dans le groupe était presque une récompense, maintenant être titulaire devra être le Graal suprême.

On image que vous avez votre mot à dire sur ce mercato. Est-ce assez clair dans votre tête ?

Il y a deux aspects qui guident ce genre choses. Un aspect économique et un aspect d’équilibre de l’effectif. Les joueurs les plus valorisés sont souvent les offensifs. On veut maintenir votre ambition. Il y a la nécessité d’être actif sur ce mercato et la nécessité d’être cohérent dans ce qu’on entreprend pour maintenir l’ambition dans les trois compétitions, et qu’on affiche.

Avez-vous eu des assurances ce mercato ?

J’ai des assurances qu’on gère tous ça en bon père de famille. L’institution est importante et vu que l’institution est importante, la compétitivité de l’équipe l’est tout autant, car elle sert aussi à ça.

"Pour bien figurer, il faut des ressources et ce sont des bons joueurs"

On parle de l'arrivée de Thiago Almada, Luiz Henrique, le retour d'Adryelson... Comment gérer alors que vous cherchez à dégraisser ?

Vous savez, lors du dernier mercato hivernal, on voulait dégraisser aussi et je crois qu’on avait fait - 7 joueurs et + 6 donc ça fait -1 au final. On verra à quelle hauteur on est capable de dégraisser, mais il y a des obligations par rapport à la nationalité des joueurs. Il y a des critères qui sont susceptibles de guider certains choix.

Contre le PSG, on a vu que le milieu avait été en souffrance. Est-il un secteur prioritaire cet hiver ?

Le mercato est tellement conditionné par la décision de la DNCG qu’on ne le traite pas comme un temps de développement, mais d’équilibre. Si les points que vous citez comme celle du milieu, on n’arrive pas à trouver de solutions extérieures, il va falloir être bon pour trouver un équilibre dans l’effectif.

La saison dernière, vous étiez un peu en retrait des discussions. Avez-vous plus de poids cet hiver ?

Sur les sorties, oui, parce que je me dois d’être le garde-fou de l’équilibre de notre effectif. Mais la direction et le propriétaire (John Textor) ont tout à faire conscience que l’équipe doit rester compétitive pour bien figurer en championnat et en Ligue Europa. Ils ont la volonté qu’on s’affiche très positivement dans ces deux compétitions, donc il faut des ressources et ces ressources, ce sont de bons joueurs.