Thiago Almada à l’OL ? "Aucune information officielle", pour Sage

Mercredi, Thiago Almada s’était montré bavard à la télévision argentine, annonçant son arrivée à l’OL le 5 janvier. Interrogé sur cette sortie, Pierre Sage n’a pas voulu confirmer ces propos.

Entre Botafogo et l’OL, on ne sait jamais vraiment sur quel pied danser. La parole des uns est souvent contredite par l’autre et ces dernières semaines, difficile de suivre réellement les dossiers mercato qui relient les deux clubs. Avec Thiago Almada, Luiz Henrique ou encore Adryelson, ils sont de nombreux joueurs du club carioca à être liés avec plus ou moins d’instance à la formation lyonnaise. Adryelson doit logiquement revenir après la fin de son prêt et devrait être suivi par Almada. Le milieu de poche argentin a en effet déclaré mercredi à la presse de son pays être attendu le 5 janvier 2025 à Lyon malgré les différentes restrictions.

Présent en conférence de presse ce jeudi avant le déplacement en Coupe de France à Feignies Aulnoye samedi (18h), Pierre Sage a logiquement été invité à réagir à ces propos venus d’Amérique du Sud. "C’est assez surprenant qu’un joueur s’engage sur ce genre de propos, de position. J’imagine qu’il émettait un souhait, mais ça n’a pas valeur d’information officielle, a-t-il juré. Il n’y a que les clubs qui puissent donner ce genre d’informations et j’attends du coup ces informations."

"Une touche technique supplémentaire dans la maîtrise du ballon"

Un discours de façade alors que la reprise est fixée au 30 décembre prochain et que tout porte à croire que Thiago Almada sera lyonnais dans les prochaines semaines ? Très certainement, même si l’entraîneur rhodanien n’a pas manqué de faire l’éloge du champion du monde. "C’est un joueur qui a des qualités qui se rapprochent de Rayan Cherki et Saïd Benrahma. Ça nous apporterait toujours une touche technique dans la maitrise d’avoir le ballon et d’impacter notre adversaire. Donc, je le considérerai comme une bonne nouvelle."

Ne reste désormais plus qu’à officialiser la nouvelle et à dégraisser dans le même temps un effectif déjà conséquent à l’OL.