Mercato : Adryelson (OL) de retour au Brésil cet hiver ?

Prêté ces six derniers mois à Botafogo, Adryelson est censé revenir à l’OL début janvier. À moins qu’un intérêt de Cruzeiro ne change la donne.

Pas vraiment dans les plans de l’OL pour les mois passés, Adryelson avait souhaité repartir au Brésil pour trouver du temps de jeu. Cette décision a plutôt bien porté ses fruits avec ce retour triomphant à Botafogo. En plus de retrouver une place de titulaire au sein de la formation carioca, le défenseur a pu remplir un peu plus son armoire à trophées ces dernières semaines. Avec la Copa Libertadores et le championnat du Brésil, Adryelson a vécu une fin de prêt positive. Car oui, toutes les bonnes choses ont une fin et le retour au pays du Brésilien n’était prévu que jusqu’à la fin décembre. Comme Thiago Almada, Adryelson est attendu à l’OL début janvier, mais pour combien de temps ?

Pas de discussions encore avec l'OL

Dans cette première partie de saison, la défense centrale lyonnaise n’a pas réellement montré beaucoup d’assurance. Toutefois, un joueur comme Warmed Omari doit se contenter de miettes. On voit mal comment Adryelson pourrait retrouver un temps de jeu assez conséquent entre Rhône et Saône. Le mois de janvier doit donc permettre de planifier comme il se doit le futur du Brésilien. Cela tombe bien puisque des courtisans se montreraient déjà intéressés. D’après GOAL Brazil, Cruzeiro souhaiterait bien s’attacher les services du Brésilien et lui en aurait fait part. Même si pour le moment, aucune discussion officielle n’a pour le moment été entamée avec l’OL.