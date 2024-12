À deux jours du 32e de finale de Coupe de France, l’OL prépare son déplacement à Valenciennes. Nemanja Matic, Georges Mikautadze et Nicolas Tagliafico étaient absents à l’entraînement.

Un dernier coup de collier avant les vacances. Elles seront courtes avec seulement une semaine de repos entre la Coupe de France et la date du retour d’entrainement (30 décembre). Toutefois, l’OL veut finir cette année 2024 de la meilleure des façons. Après la défaite contre le PSG, les Lyonnais ont une dernière occasion de se rattraper avec le 32e de finale de Coupe de France contre Feignies Aulnoye. Cette entrée en lice dans la plus prestigieuse des compétitions françaises se fera samedi à 18h du côté de Valenciennes et devrait logiquement donner lieu à un peu de turnover de la part de Pierre Sage. Les absences de l’entraînement du jour le laissent d’autant plus penser.

Un groupe de 20 joueurs et 4 gardiens à l’entraînement avant l’entrée en Coupe de France



Pas de Matic, Tagliafico ni Mikautadze ❌ #OL #CoupedeFrance pic.twitter.com/MFC80f0Bo5 — Olympique-et-Lyonnais (@oetl) December 19, 2024

L'heure pour les habituels remplaçants ?

Malade mercredi et obligé de repousser son œuvre caritative, Georges Mikautadze n’était pas plus à l’entraînement ce jeudi. L’attaquant géorgien n’était pas le seul à manquer à l’appel sous la pluie décinoise. Nicolas Tagliafico n’était pas plus présent, lui qui a été suspendu pour un match mercredi suite à une accumulation de cartons jaunes. Enfin, Nemanja Matic brillait lui aussi par son absence et devrait très certainement souffler ce week-end avant de remettre le bleu de chauffe fin décembre. Pour le reste, tous les joueurs se sont entraînés, même Duje Caleta-Car pourtant suspendu contre Feignies Aulnoye.