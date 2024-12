Pensionnaire de National 2, Feignies-Aulnoye fera face à l'OL samedi (18 heures). Voici les principales caractéristiques de cette formation du Nord.

Sur le papier, l'affiche s'annonce déséquilibrée entre l'OL, 5e de Ligue 1, et l'Entente Feignies-Aulnoye, 8e de National 2. A Valenciennes samedi (18 heures), les hommes de Pierre Sage seront largement favoris de leur 32e de finale de la Coupe de France. Mais la magie de la compétition nous rappelle chaque année que le plus petit peut sortir le plus gros au terme d'une performance héroïque.

C'est ce que visera la formation nordiste, qui attend impatiemment ce rendez-vous historique. "C'est une équipe assez jeune dirigée par deux techniciens connus dans le milieu : Jean Antunes et Krzysztof Ziecik. Ce duo marche plutôt bien. Le club se structure avec un président qui a un bon porte-monnaie, mais il reste très familial. Son objectif est d'arriver en Ligue 2 d'ici 4-5 ans, même s'il prend le temps", a confié Thibaut Paquit, journaliste à Canal FM, dans Tant qu’il y aura des Gones.

Le joueur à suivre : Souleymane Diarra

Dans l'effectif du pensionnaire de N2, les Lyonnais devront se méfier de quelques éléments dangereux. "On peut citer Souleymane Diarra, qui est passé par Lens. Un milieu de terrain créateur qui fait de belles choses. Il apporte beaucoup depuis le début de la saison. Il y a aussi le capitaine, Allassane Ouattara, qui a plutôt un rôle à la Nemanja Matić dans l'entrejeu, a énuméré Thibaut Paquit. Le gardien, Tommy Plumain, est très fort sur sa ligne, ce qui en cas de tirs au but, sera important. C'est globalement une bonne défense. Offensivement, il n'y a pas un attaquant qui se détache, mais c'est agréable à voir jouer. Ils ne mettront pas le bus, ont affirmé les entraîneurs. Ce qui pourrait profiter à l'OL."

Ces dernières semaines, Feignies-Aulnoye avait visiblement la tête à la Coupe de France, c'est du moins ce qu'a remarqué le staff lors des deux précédentes affiches de championnat contre Balagne (2-2) et Beauvais (défaite 2-1). Pas forcément le meilleur moyen de préparer la confrontation historique. "Les coachs n'étaient pas très contents car les joueurs n'ont pas mis l'intensité nécessaire pour ce match, se préservant peut-être pour le choc à venir face à Lyon", a indiqué Thibaut Paquit. Il faudra de toute façon que les Lyonnais soient très sérieux pour déjouer le piège nordiste.