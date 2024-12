Après Wolfsburg (1-0), l'OL heureux mais pas tout à fait satisfait

Forcément content d'avoir dominé Wolfsburg mardi (1-0), l'OL n'était toutefois pas tellement satisfait de la partition livrée.

Mardi, l'Olympique lyonnais a bouclé une phase de poules de Ligue des champions parfaite. Six succès, dix-huit buts inscrits, un seul encaissé, il a largement dominé ses trois adversaires pour s'accaparer la première place du groupe. Lors de la dernière journée, il a dominé Wolfsburg dans un duel sans enjeu (1-0).

Une donnée que l'on a très vite ressentie, avec une affiche prometteuse sur le papier, mais finalement sans intensité ni grande qualité technique. Daniëlle van Donk, dans un joli enchaînement avec Kadidiatou Diani, a tout de même fait vibrer le public rhodanien en marquant l'unique réalisation de la partie à quelques minutes de la fin. Une action qui permet aux championnes de France en titre de boucler une première moitié de saison pratiquement parfaite : seize victoires et un nul jusqu'à présent, toutes compétitions confondues.

Savoir gagner ces matchs sans enjeu

De quoi satisfaire Joe Montemurro, même si ce dernier est bien conscient que ses protégées n'ont pas montré leur meilleur visage. "Ce (mardi) soir, on a assisté à un match entre deux équipes déjà qualifiées. C’était différent de ce que l’on a l’habitude de jouer. J’ai dit aux joueuses que c’était le moment d’émettre un message aux adversaires et dire "on est qualifiées, il n’y a pas de pression, mais nous allons garder le même niveau d’exigence et de performance". Ce n’était pas une rencontre facile, mais c’est important de savoir les gagner", a-t-il expliqué.

Un discours tenu également par Ellie Carpenter. "L'objectif était de gagner toutes les confrontations de la phase de poules et on a réussi à le faire, a souligné l'Australienne. Le début de saison est très bon. On a réussi à être invaincues, c’est très positif. Ce n’était pas la prestation parfaite, mais nous avons réussi à prendre les trois points face à une bonne équipe de Wolfsburg."

Place à la trêve après avoir beaucoup donné

Tabitha Chawinga retenait elle le parcours pratiquement parfait de l'OL sur les premiers mois de compétition. "On a fait un bon début d'exercice. On a gagné tous nos matchs de Ligue des champions. Le six sur six était important pour la confiance, a ajouté l'attaquante. Le groupe n’était pas facile avec la Roma, Wolfsburg et Galatasaray, mais nous nous sommes bien préparées pour affronter tous ces adversaires et nous sommes impatientes de jouer les quarts de finale."

Avant de retrouver la coupe d'Europe, l'Olympique lyonnais profitera de quelques jours de vacances salutaires. Place ensuite à la Coupe de France et au retour du championnat. De quoi monter en puissance avant les grandes échéances du printemps. "Il y a toujours des moyens de s’améliorer. Nous avons essayé de faire tourner au maximum et de concerner tout le monde. C’est un club qui demande de toujours faire les choses bien. Ce qu’on aurait pu mieux faire ? Probablement marquer plus de buts", a analysé Joe Montemurro. C'est en effet l'un des axes de progression des Fenottes, de quoi éviter tout risque de décompression au retour de la trêve, car il reste du travail.