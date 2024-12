Dans ce match sans enjeu, l’OL et Wolfsburg n’ont pas livré le meilleur des spectacles ce mardi soir à Décines. L’unique but de Daniëlle van de Donk suffit aux Lyonnaises pour faire un sans-faut dans cette phase de poule de Ligue des champions.

Il fallait avoir les nerfs solides ce mardi soir pour ne pas zapper à la télévision ou être très bien équipé pour braver le froid qu’il régnait à Décines. Car ce ne sont pas l’OL ni Wolfsburg qui ont réchauffé l’atmosphère pour ce dernier rendez-vous de la phase de poule de la Ligue des champions. Pas vraiment une surprise puisque les deux formations étaient déjà qualifiées pour le tour suivant et qui rien ne pouvait bouger au classement. Toutefois, Joe Montemurro avait confié lundi ne pas vouloir "prendre à la légère" ce dernier match de l’année 2024 malgré l’absence d’enjeux. On ne peut pas réellement dire que l’entraîneur australien a été entendu par ses joueuses, mais peut-on leur en vouloir alors que le travail avait été fait avant et que les vacances leur tendaient les bras ?

Un tir cadré en première mi-temps

Pas vraiment, d’autant plus qu’au terme de ces 90 minutes, l’OL a assuré l’essentiel, à savoir une sixième victoire en six matchs de poule (1-0). Il a cependant fallu attendre la fin de la rencontre pour voir le tableau d’affichage enfin être débloqué. Entrée à la 71e minute, Daniëlle van de Donk a forcé le verrou allemand dix minutes plus tard de manière spectaculaire après un une-deux avec Kadidiatou Diani (1-0, 81e). Un unique but qui suffit au bonheur lyonnais dans une rencontre qui avait tout d’un match amical. Les Fenottes ont dominé les débats en première mi-temps, mais les imprécisions techniques dignes d’un match de reprise ont empêché de voir un vrai spectacle.

Diani a bien tenté sa chance en fin de mi-temps, mais ce fut l’unique tir cadré après 45 minutes. Assez pauvre alors que l’OL alignait un onze avec seulement trois changements par rapport à Nantes. Des centres ratés, une approximation technique et les quelque 3 000 spectateurs présents n’en ont pas eu pour leur argent. Un match où le travail a été fait, mais qui ne restera pas dans les mémoires.