OL - Wolfsburg : Hegerberg et Bacha titulaires

Ce mardi, l’OL dispute son dernier match de la phase de poule de Ligue des champions. Malgré l’absence d’enjeux, Joe Montemurro n’a que peu fait tourner avec un onze plus que séduisant avec les titularisations d’Hegerberg et Bacha.

Les fidèles de l'OL féminin ne se seront pas déplacés pour rien à Décines ce mardi soir. Malgré l'absence d'enjeu entre la formation lyonnaise et Wolfsburg, Joe Montemurro a choisi de "ne pas prendre à la légère ce match" et il a tenu parole. Pour affronter le club allemand, l'entraîneur de l'OL n'a pas forcément fait tourner dans les grandes largeurs. C'est un onze plus que séduisant qui se présente pour cette 6e journée de la phase de poule avec notamment les titularisations d'Ada Hegerberg et Selma Bacha. Elles en profitent pour enchaîner les minutes dans leur processus de retour à la compétition, d'autant qu'elles pourront souffler dès le coup de sifflet final. Ce sera l'heure des vacances pour un OL féminin qui l'a bien mérité.

Laissée au repos contre Nantes, Christiane Endler retrouve sa place de titulaire dans le but lyonnais avec un quatuor défensif qui rappelle le glorieux passé récent des Fenottes (Carpenter, Renard, Gilles, Bacha). Au milieu, le trio Horan - Damaris- Marozsan enchaîne après le match de championnat, tout comme Diani et Chawinga. Finalement, seuls trois changements ont été opérés par Montemurro par rapport à samedi, preuve que l'OL veut encore envoyer un message.

La composition de l’OL : Endler - Carpenter, Renard, Gilles, Bacha - Horan, Damaris, Marozsan - Diani, Hegerberg, Chawinga