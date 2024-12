Selma Bacha : "Mon histoire à l’OL n’est pas terminée"

Selma Bacha et Lindsey Horan face à Grace Geyoro lors de PSG – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

En fin de contrat en juin prochain, Selma Bacha aurait pu avoir la tendance de partir à l’étranger. Finalement, elle a fait le choix du cœur avec l’ambition de ramener l’OL sur le devant de la scène européenne.

Avec elle, difficile de passer la totalité d’une conférence de presse avec sérieux. C’est aussi ce qui fait son charme et qui la rend incontournable dans le vestiaire de l’OL féminin. Malgré des débuts en pros à 17 ans, Selma Bacha a gardé une certaine insouciance et fraîcheur dans son discours et sa façon de jouer. Lundi, au moment de se présenter face à la presse pour officialiser sa prolongation, la latérale a logiquement eu quelques passages assez drôles, faisant la paire avec Joe Montemurro, présent à ses côtés. "Le coach parle souvent de ma folie, mais lui aussi est un peu foufou !"

"Les projets à venir sont excitants"

Toujours le petit mot pour faire sourire, Selma Bacha n’en reste pas moins une professionnelle aux grandes ambitions. Ces dernières auraient d’ailleurs pu la conduire loin de son club formateur. À 24 ans et avec une fin de contrat en juin prochain, la Tricolore aurait pu faire le choix d’une expérience à l’étranger, à l’image de Delphine Cascarino. Finalement, malgré quelques tentations, le projet de Michele Kang l’a poussée à rempiler jusqu’en 2029. "J’ai discuté avec notre capitaine, mais aussi avec ma famille, qui ne me voyait pas ailleurs. Mon histoire ici n’est pas terminée. Le projet sportif du club correspond parfaitement à mes ambitions : le club veut gagner, et moi aussi. Les projets à venir sont très excitants. Je veux aider mon club à progresser et contribuer à faire briller notre championnat aux yeux du monde."

Quand certaines préfèrent l’exode, fatiguées de voir le développement du foot féminin stagner, voire régresser en France, Selma Bacha a pris le chemin inverse.