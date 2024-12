L’OL ira à Reims pour ses débuts en Coupe de France féminine

Pour son entrée en lice en Coupe de France, l’OL féminin affrontera Reims le week-end du 11 janvier 2025. La saison dernière, les Fenottes avaient été éliminées en demi-finale.

Après Noël et le jour de l'An, les joueuses de l’OL vont très vite être remises dans le bain en 2025. De retour à la compétition le mercredi 8 janvier (21h) avec la réception de Dijon en championnat, les Fenottes enchaîneront trois jours après la Coupe de France féminine. Demi-finalistes la saison dernière et éliminées lors de la séance des tirs au but par Fleury, les Lyonnaises ont à cœur de réparer cette anomalie et le début du chemin commencera le week-end du 11 janvier, mais pas à Décines. Ce mardi, le tirage du sort des 16es de finale de la Coupe de France féminine a eu lieu à Paris.

Victoire 3-0 en championnat début décembre

Hubert Fournier, ancien joueur et coach de l’OL, aujourd’hui DTN à la FFF, a réservé Reims, où il a également entrainé, comme entrée pour l’OL. Un duel entre deux pensionnaires de Première Ligue qui promet donc une entrée en matière assez corsée pour les Lyonnaises. Toutefois, l'OL devrait s'appuyer sur sa récente expérience en terres champenoises pour s'éviter toutes désillusions. Il y a deux semaines, les coéquipières de Damaris Egurrola étaient allées s'imposer 3-0 à Auguste Delaune, non sans quelques difficultés.