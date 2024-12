Ce samedi, l’Entente Feignies-Aulnoye reçoit l’OL à Valenciennes pour le 32e de finale de Coupe de France. L’excitation est bien là dans les rangs nordistes même si la mauvaise passe en championnat n’est pas très loin.

Après la désillusion au Parc des Princes, l’OL souhaite terminer cette année 2024 de la meilleure des façons. La saison 2024-2025 veut que la trêve hivernale se lance sur un 32e de finale de Coupe de France et la formation lyonnaise compte bien en profiter pour partir en vacances la tête un peu plus légère. Les joueurs de Pierre Sage ont rendez-vous samedi à Valenciennes pour affronter l’Entente Feignies Aulnoye. Après Pontarlier, club de National 3, la saison dernière, les Lyonnais vont lancer leur campagne de coupe contre une formation de National 2. L’excitation est forcément présente dans le nord de la France même si Thomas de Parmentier assure que "notre pain quotidien reste le championnat. Là, c’est une très belle parenthèse avec Lyon qui arrive."

Deux défaites et un nul en championnat dernièrement

Une parenthèse qui pourrait peut-être permettre de ramener un peu de baume au cœur aux joueurs de Jean Antunes. De retour en N2 la saison passée, l’Entente Feignies Aulnoye accuse le coup ces derniers temps. Battus le week-end dernier, les Nordistes n’ont plus gagné en championnat depuis le 9 novembre dernier et sont actuellement huitièmes de leur poule. "Il y a un contexte à mettre en perspective" donc pour De Parmentier comme il l’a expliqué chez nos confrères de L’Observateur. "On vient de perdre un match important, on a fait match nul à domicile la semaine d’avant et avant la qualification en 32e on avait aussi perdu. Il y a la Coupe de France qui arrive avec un très beau match à jouer contre l’OL, mais il y a la situation en championnat qui fait qu’on ne peut pas être non plus hyper euphoriques."