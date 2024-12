L’OL n’a pas démérité, mais s’incline contre le PSG (3-1)

Une nouvelle fois rapidement mené au score par le PSG, l’OL a eu une tentative de réaction, mais n’a pas su combler son retard. Malgré de belles séquences, les Lyonnais s’inclinent au Parc des Princes.

Ils avaient pourtant juré qu’on ne les y reprendrait pas. En se rendant au Parc des Princes ce dimanche soir, les joueurs de l’OL et Pierre Sage avaient assuré avoir retenu les erreurs du passé. Un passé pas si lointain qui remontait à avril et mai dernier avec deux défaites, mais surtout deux entames de matchs complètement ratées. Les paroles n’ont pas été suivies d’acte, car les saisons se suivent et se rassemblent pour les Lyonnais contre le PSG.

Ce dimanche, ils ont encore flanché après seulement quelques minutes et ont donc dû courir après le score pendant la quasi-totalité du match. Malheureusement, le retard de deux buts a été difficile à combler et pour la première fois depuis le 22 septembre dernier, l’OL s’est incliné en Ligue 1 (3-1). La formation rhodanienne n’aura pas sombré dans les grandes largeurs comme le score aurait pu le laisser penser après seulement quatorze minutes, mais la marche semblait quand même trop haute.

Encore une entame ratée

On savait que les deux formations ne boxaient pas dans la même catégorie, mais par la dynamique actuelle, les supporters s’étaient laissés porter par l’espoir d’un gros coup au Parc des Princes. Il aurait fallu pour cela ne pas subir des vagues parisiennes dès le coup d’envoi. En l’espace de quinze minutes, le PSG avait déjà eu quatre occasions chaudes. Malheureusement, deux ont fait mouche. D’abord par Ousmane Dembélé après que Désiré Doué a mystifié Maitland-Niles sur le côté droit (1-0, 9e).

Puis cinq minutes plus tard suite à une faute de Tolisso sur ce même Doué. Vitinha n’a pas tremblé et a ajusté Perri (2-0, 14e). La soirée s’annonçait longue et malgré quelques réajustements tactiques, l’OL a eu toutes les difficultés du monde à se montrer dangereux. Les choix de Pierre Sage d’aligner Mikautadze et Nuamah à la place de Fofana et Lacazette n’étaient pas forcément payants et ce n’était pas vraiment de leur fait. Et puis l’espoir est revenu.

Des Lyonnais sans solutions

Dans un temps fort, les Lyonnais ont réussi à réduire le score sur deux inspirations géniales. D’abord la passe que seul Rayan Cherki était capable de voir, puis le subtil piqué de Mikautadze pour mystifier Donnarumma qui l’a eu mauvaise (2-1, 41e). Ce but a eu pour mérite de pousser l’OL à en donner plus, afin d'égaliser avant la pause. Cela n’est pas passé loin sur une mauvaise remise d’Hakimi que Veretout n’a pu reprendre correctement (42e). Toujours dans le match malgré de vraies difficultés à gérer les passes entre les lignes, les coéquipiers de Corentin Tolisso n’ont pas eu le jus ni les solutions pour pousser le PSG dans ses retranchements.

Au contraire, il a fallu un arrêt de Perri sur une frappe de Zaïre-Emery déviée par Mata pour ne pas voir la formation parisienne reprendre un break d’avance. Dans une seconde période sur un faux rythme, le PSG n’a pas réussi à prendre le large et l’OL à revenir. Finalement, le but de Gonçalo Ramos à la 87e minute, sur une succession d'erreurs lyonnaises, a mis fin à tout suspense. L’OL s’incline et ne profite pas des différents résultats du week-end.