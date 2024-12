PSG - OL (3-1): Mailtand-Niles a laissé à désirer au Parc

Dans la défaite de l'OL au Parc des Princes, Ainsley Maitland-Niles a vécu une soirée compliquée contre le PSG. Retrouvez les deux flops d'Olympique-et-Lyonnais.

Le premier flop : Mailtand-Niles aux abonnés absents

Une soirée à oublier pour l’Anglais. Bradley Barcola avait beau être sur le banc ce dimanche soir, l’ancien Lyonnais a été parfaitement supplée par Désiré Doué et Maitland-Niles n’y pas forcément gagné au change. On attendait de l’OL qu’il ne sombre pas dès les premières minutes. Mais les saisons se savent et se ressemblent pour les Lyonnais. Après un quart d’heure de jeu, le PSG menait déjà 2-0 et le latéral droit n’y était pas étranger. S’étant fait contourner comme un novice par Doué sur le premier but, Maitland-Niles a enchaîné les erreurs durant la première mi-temps.

Sans un retour de Matic au quart d’heure pour enlever un ballon devant Lee, l’Anglais aurait encore eu droit à son implication sur un but parisien. Défensivement, ce ne fut pas ça et offensivement, il fut très loin de son apport habituel. Des mauvais choix de passe à l’image de cette volonté de passer dans l’axe alors que Nuamah était seul à droite (18e). À son crédit, son interception à la 41e enclenche la réduction du score de Georges Mikautadze. Ce dimanche, Maitland-Niles n’a pas forcément été aidé, mais ce n’était clairement pas son jour.

Le deuxième flop : un milieu à bout de souffle

L'excuse de la fatigue ne voulait pas être érigée par les joueurs et le staff lyonnais. Pourtant, ce dimanche soir, le milieu de terrain de l'OL a eu toutes les difficultés du monde à faire jeu égal avec son homologue parisien. Nemanja Matic a comblé quelques brèches bien senties en début de match afin que la formation lyonnaise ne coule pas complètement. Seulement, malgré ses ballons récupérés, le Serbe n'a pas eu d'influence, notamment dans les ressortis de balle.

À ses côtés, Jordan Veretout, qui retrouvait le onze, a erré comme une âme en peine sur la pelouse du Parc des Princes. Pourtant, le milieu montait en puissance ces derniers temps, mais contre le PSG, l'écart a été bien trop conséquent. Corentin Tolisso a tenté de se battre, mais là encore, le niveau du Trincole n'a pas été celui des dernières semaines. Il manquait du jus dans l'entrejeu lyonnais, souvent aspiré par les passes redoublées du PSG. Et des lignes de passes qui s'étiraient pour le plus grand plaisir des Parisiens.