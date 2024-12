Malgré le prestige de la rencontre, Pierre Sage a choisi de mettre sur le banc Alexandre Lacazette et Malick Fofana pour PSG - OL. Après la rencontre qui s’est soldée par une défaite (3-1), l’entraîneur lyonnais s’est expliqué.

De notre envoyé spécial au Parc des Princes

Pour un PSG - OL, on serait en droit d’imaginer que les meilleures équipes soient alignées d’un côté comme de l’autre. Pourtant, ce dimanche soir, Pierre Sage et Luis Enrique avaient choisi d’innover en laissant certains cadres sur le banc. Marquinhos et Bradley Barcola d’un côté, Alexandre Lacazette et Malick Fofana de l’autre. L’absence du feu-follet belge et du capitaine en a surpris plus d’un, et la défaite finale (3-1) a forcément questionné sur ces deux choix. Interrogé sur la question, Sage a donné son explication. "Ce sont surtout des aspects liés à la fraîcheur. Ils ont beaucoup joué sur les deux derniers matchs. L’idée était de faire tourner sur ces postes. Je savais que ce match allait se jouer en deux temps, en tout cas, je l’espérais qu’il se joue en deux temps."

"Mikautadze apportait un autre profil"

La rencontre ne s’est finalement pas passée comme prévu avec ces deux buts encaissés dans le premier quart d’heure. La réduction du score de Georges Mikautadze, qui "avait un autre profil de Lacazette" et qui a aussi guidé le choix de Pierre Sage, a redonné espoir. En vain, car les Lyonnais se sont montrés inoffensifs en deuxième période et n’ont rien eu à se mettre sous la dent. Même avec les entrées de Fofana et Lacazette à la 68e minute et qui n’ont pas apporté grand-chose, si ce n’est un peu de folie de la part du Belge.