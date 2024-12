Dimanche soir, Pierre Sage concédait la supériorité du PSG dans le choc de la 15e journée de Ligue 1 (3-1). Néanmoins, l'entraîneur de l'OL a regretté que ses joueurs n'appliquent pas toutes les règles à la lettre en début de match.

De notre envoyé spécial au Parc des Princes

Qu'est-ce qui a manqué à l'OL pour égaliser après le 2-1 ?

Pierre Sage : Je pense que la manière dont on menait nos actions ne nous a pas permis d'aller au bout, on s'est créé très peu de situations très franches. On a eu du mal à développer notre jeu en deuxième période, à attaquer la profondeur. Je suis aussi assez conscient match qu'ont fait nos adversaires pour nous empêcher de revenir.

Dans quels aspects du match avez-vous été moins bons ?

On a été moins bons dans l'application des principes collectifs qui auraient dû nous animer durant le premier quart d'heure. On avait pris des options sur la manière de défendre qu'on n'a pas appliqué. Cela s'est orienté vers des décisions individuelles. Forcément, les partenaires avaient du mal à se coordonner avec ce genre de choses. C'est dommage, car on est plutôt une équipe qui a l'habitude de faire les choses ensemble, offensivement et défensivement. Quand on a pressé leur défense à trois, on a marqué le but pour revenir à 2-1.

Comment expliquez-vous ce premier quart d'heure si compliqué ?

Dans le football, s'il n'y a pas une idée commune qui anime l'équipe, c'est compliqué de jouer ensemble. On a été dans l'application de principes individuels et décisions individuelles dans la manière de défendre.

En seconde période, c'est un manque d'ambition ou d'inspiration ?

Je n'ai pas l'impression qu'il s'agit d'un manque d'ambition. On change nos trois éléments offensifs à une demi-heure de la fin pour justement pousser. On passe en 3-4-3 pour défendre plus haut, mais on ouvre des espaces. C'est simplement un problème de rapport de force, on était face à un adversaire de grande qualité ce (dimanche) soir. Il aurait fallu faire un meilleur match pour rivaliser. On a vu en fin de mi-temps quand on a poussé qu'on était capable de faire des choses quand même.

Pourquoi avoir sorti Rayan Cherki après l'heure de jeu ?

La consigne était qu'il élargisse le jeu. Mais il n'avait pas d'interdiction de venir à l'intérieur. Les principes et l'organisation, ce ne sont pas des interdits, ce sont des indications. Les joueurs ont liberté de s'exprimer complètement sur le terrain. Pourquoi il sort à la fin ? Il nous apportait beaucoup offensivement, mais commençait à faire des efforts uniquement dans un sens, ça devenait dangereux pour l'équipe. Il fallait assurer l'équilibre quand on n'avait pas la balle.