L'OL en plein délire de "Cherkif"

Rayan Cherki et Pierre Sage lors d’OL – Nice (Photo by Alex MARTIN / AFP)

De retour dans le onze de l’OL samedi soir, Rayan Cherki a parfaitement répondu à Angers. Au point de voir le public angevin l’applaudir presque d’un seul homme à sa sortie à 20 minutes de la fin.

On ne le refera pas. En voyant le numéro 18 s’afficher sur le tableau du quatrième arbitre, Rayan Cherki n’a pu s’empêcher d’avoir un petit geste d’humeur. Il aurait bien voulu faire durer le plaisir encore un peu. Seulement, dans l’enchaînement qui se profile pour l’OL, Pierre Sage a préféré jouer la prudence et la sagesse. À 2-0 et encore 20 minutes à jouer, l’entraîneur lyonnais a estimé que le travail avait été suffisamment fait pour sortir son ailier ainsi que son capitaine Lacazette. Il ne s’en est d’ailleurs pas caché. "Il souffle encore fin d’être préservé pour jeudi, car on a un match très important contre Francfort en Ligue Europe. Quand on préserve les joueurs, c’est pour leur envoyer un signe sur leur importance dans l’effectif." L’Eintracht jeudi puis le PSG dimanche. Deux rendez-vous qui doivent en dire plus sur ce nouvel OL, mais aussi ce nouveau Cherki.

Le staff lui avait envoyé un message

A-t-il suffisamment progressé pour influer positivement sur ces rendez-vous pour lesquels il semble tailler depuis son adolescence ? Il faudra encore patienter quelques jours et surtout ne pas tirer de conclusions trop définitives. Ces deux matchs pourraient montrer encore la marge de progression de Cherki ou tout simplement confirmer tout le bien que l’on peut penser de lui depuis plusieurs semaines. Un joueur dont les promesses non tenues avaient fini par épuiser les fans de l’OL, mais aussi tous les amoureux du ballon rond. Son vrai faux-départ aurait d’ailleurs pu lui mettre la tête sous l’eau. Ce fut tout le contraire. Il a certes toujours certains vilains défauts qui remontent à la surface, comme ce fut le cas à Qarabag.

La sanction n’a pas mis longtemps à tomber avec une sortie quasiment dans la foulée en Azerbaïdjan puis une mise sur le banc contre Nice. Piquer pour attendre une réaction, cela fait un peu partie du management de Sage depuis son arrivée. Le tout en continuant malgré tout d’apporter son soutien et une réponse à ces problèmes qui peuvent ne jamais partir. Depuis le début de la saison, Rayan Cherki multiplie les séances vidéo pour mieux comprendre le jeu, son jeu et celui qu’il peut mettre au service du collectif.

Buteur et passeur dans un même match pour la 2e fois en 2024

Après deux mois et demi de ce travail intense, difficile de dire que cela ne porte pas ses fruits et la victoire à Angers samedi en a montré les bienfaits. Bien évidemment, avancer que le public de Raymond-Kopa s’est levé pour célébrer Rayan Cherki est un peu présomptueux. Sur les deux buts lyonnais, les caméras ont montré que les supporters rhodaniens avaient finalement pris possession du lieu dans tous les virages. Toutefois, cela n’enlève rien à la prestation du numéro 18 en terres angevines.

Buteur et passeur dans un même match pour la troisième fois de sa carrière, la deuxième fois en 2024, Cherki a régalé malgré un début de match poussif. Il lui a fallu le temps pour se mettre dedans, poussant d’ailleurs Pierre Sage à lui demander de bien prendre son couloir pour étirer le bloc du SCO. Mais c’est finalement quand il s’est placé entre les lignes qu’il a été le plus dangereux, faisant tourner en bourrique ses nombreux vis-à-vis.

Un comportement défensif qui a changé

Simple, tout en apportant cette touche d’artifice qui déstabilise (92% de passes réussies, cinq passes clés). La description parfaite du 4e but de la saison de Rayan Cherki. Un décalage à droite pour s’en aller fixer avant d’échanger avec Maitland-Niles par deux fois, puis de se retourner avec une certaine facilité en pleine surface et d’enchaîner tranquillement du gauche. Cela semble tellement facile que cela en devient déconcertant. Pas pour son entraîneur. "On a un cadre à travers des positions sur le terrain, et à partir de ces positions, on a des permutations qui permettent de déstabiliser l'adversaire, avec des interactions qui se mettent en place et des émergences positives entre les joueurs."

Décisif face au but, Rayan Cherki l’est aussi défensivement avec cinq ballons récupérés, deux tacles et un retour sur une transition rapide d’Angers qui a dû faire plaisir à Jamal Alioui. Rayan Cherki est un homme nouveau et c’est tant mieux pour l’OL. À lui de le confirmer dans cette semaine décisive.