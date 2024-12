L'Eintracht Francfort contrarié avant d'affronter l'OL

Toujours deuxième de Bundesliga, l'Eintracht Francfort a été tenu en échec par Augsbourg samedi en championnat (2-2). Une semaine sans victoire pour les coéquipiers d'Hugo Ekitiké.

Pour sa deuxième sortie de la semaine, l'Eintracht Francfort n'a pas été beaucoup plus heureux samedi que mercredi contre Leipzig. Sèchement battu en Coupe d'Allemagne (3-0), le deuxième de Bundesliga n'a pas su apporter la bonne réponse en championnat. Malgré l'ouverture du score de Français Hugo Ekitiké, le groupe de Dino Toppmöller a dû se contenter du nul face à Augsbourg (2-2).

Les spectateurs présents à Deutsche Bank Park ont en fait assisté à vingt minutes folles, un chassé-croisé initié donc par le buteur international Espoirs à la 55e minute. Leur adversaire a parfaitement réagi, marquant deux fois aux 60 et 71e minutes pour repasser devant. Finalement, Can Uzun a remis les deux formations à égalité à la 74e, et le tableau d'affichage n'a plus évolué.

Après 7 victoires de suite, Francfort marque le pas

Un petit coup d'arrêt pour Francfort, qui restait sur sept victoires de rang, toutes compétitions confondues, avant cette semaine. Son prochain adversaire, l'OL, aura peut-être des pistes à explorer avant la confrontation de jeudi en Ligue Europa. Deuxième du championnat allemand, Francfort a vu ses poursuivants (Leverkusen et Leipzig) se rapprocher.

Troisième en C3, le club basé dans l'état de Hesse réalise jusqu'ici une excellente campagne (quatre succès, un nul). Sa venue constituera donc un vrai choc européen pour l'Olympique lyonnais, le tout dans un Parc OL sans doute surchauffé pour l'occasion. Les hommes de Pierre Sage auront tout de même fort à faire, en surveillant notamment Omar Marmoush, l'autre arme offensive redoutable de cette équipe.