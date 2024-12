OL académie : les U17 et U19 doivent se relancer

Sans victoire depuis début novembre, les U17 et U19 de l'OL ont besoin de se rassurer en gagnant ce dimanche. Rebond espéré pour les deux équipes.

Les temps sont durs pour les U17 et U19 de l'OL récemment. Cela fait plusieurs semaines que les deux formations enchaînent les performances mitigées, entre défaites et matchs nuls. Elles n'avancent plus au classement, et petit à petit, se rapprochent des dernières places.

Incapables de remporter une rencontre depuis début novembre, les groupes d'Amaury Barlet et de Samy Saci restent respectivement sur trois et deux affiches sans victoire. C'est peut-être un peu moins préoccupant pour les plus jeunes, qui ont montré un beau visage face au leader malgré le revers dans le derby le week-end passé (2-3). En revanche, les plus âgés viennent d'encaisser un cinglant 4 à 0 à domicile contre Auxerre, ce qui fait tache lorsqu'on porte ce maillot lyonnais.

Déplacement périlleux pour les U19

Le maître-mot de ce dimanche sera donc le rebond. A partir de 11 heures, les deux équipes seront le terrain. Les U17 ont une belle opportunité de se relancer en défiant à l'extérieur la JS Ajaccio, dernière de la poule avec zéro point au compteur après treize journées. Bien plus difficile en revanche pour les U19, qui sont à Troyes, actuellement sixième. Mais aller chercher un bon résultat à l'ESTAC serait un bon moyen de se relancer avant la Gambardella la semaine prochaine.