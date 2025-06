Le quatuor d'OL Lyonnes et la France affrontent l'Italie à l'Euro U19

Ce samedi à 16 heures, la France défie l'Italie avec un objectif clair en tête : terminer à la première place du groupe.

Les 20 joueuses convoquées par Philippe Joly sont en Pologne pour disputer l'Euro U19. Quatre Lyonnaises font partie de l'aventure : Wassa Sangaré, Maéline Mendy, Liana Joseph et Julie Swierot. Pour le moment, la France réalisee un parcours parfait. Un succès 3-0 contre la Suède, le dimanche 15 juin, et une victoire éclatante 6-0 face aux Polonaises, le mercredi 18 juin.

Lors de cette dernière rencontre, Liana Joseph s'est distinguée en inscrivant un triplé. Maéline Mendy et Julie Swierot ont chacune inscrit un but. De son côté, Wassa Sangaré, capitaine des Bleuettes, a réalisé une prestation solide. Elles ont déjà fait le plein de confiance.

Mendy seule titulaire

Avec deux victoires en autant de matchs, les Françaises sont d'ores et déjà qualifiées pour les demi-finales du tournoi. Seulement voilà, finir la phase de groupe en première position leur permettrait d'affronter une équipe plus abordable dans le dernier carré. Du moins sur le papier. Pour cela, les Bleuettes ont besoin d'un point, ce samedi à 16 heures, face aux Italiennes. En effet, l'Italie est deuxième de la poule avec quatre points tandis que la France est première avec six unités. Pour ce rendez-vous, Philippe Joly a fait tourner. Seule Maéline Mendy est titulaire et portera le brassard de capitaine.

Pour l'instant, il est impossible d'imaginer qui pourrait affronter les U19 en demi-finales, tant l'autre groupe est serré. Le Portugal, l'Espagne, les Pays-Bas et l'Angleterre sont tous les quatre à égalité de points (trois) avant les ultimes confrontations.