Mercato : Matéo Pereira annonce son départ de l’OL

Gardien de la réserve, Matéo Pereira va quitter son club formateur. Libre après cinq saisons à l’OL, le jeune portier va s’envoler vers un nouveau projet.

Après Lilian Coponat, un nouveau joueur de la réserve a annoncé son départ vendredi soir. Si le milieu a déjà trouvé un point de chute, pour Matéo Pereira, il faudra encore patienter un peu. Néanmoins, le gardien a officialisé son départ de l’OL sur ses réseaux sociaux. "Il est temps pour moi de tourner une page de ma carrière et de changer d’horizon. Je tiens à remercier sincèrement toutes les personnes qui ont cru en moi et qui ont contribué à ma progression en tant que footballeur, élève, mais surtout en tant qu’homme." À 20 ans, il n’a pas été prolongé par son club formateur et va désormais voler de ses propres ailes pour lancer sa carrière professionnelle.

Dans le groupe pro en 2023-2024

Ayant disputé huit matchs avec le groupe de Gueïda Fofana en National 3 cette saison, Pereira avait vu le club miser sur Lassine Diarra comme gardien numéro 3 derrière Lucas Perri et Rémy Descamps suite au départ d’Anthony Lopes en janvier dernier. Néanmoins, il avait pu goûter à des groupes professionnels en 2023-2024, avec notamment une convocation pour le premier match de Pierre Sage à Lens en décembre 2023. Membre de la génération 2005 au même titre que Romain Perret ou Mathys de Carvalho, Matéo Pereira va chercher un nouveau challenge à présent.