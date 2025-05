Membre important du groupe Pro 2, Lilian Coponat, 19 ans, n'est plus un joueur de l'Olympique lyonnais. Il rejoint le GFA Rumilly-Vallières.

Comme d'autres, il part avec la frustration de cette défaite en finale de la Premier League International Cup, mais la satisfaction tout de même d'avoir réalisé une bonne saison (troisième en National 3). Lilian Coponat était cette année un élément majeur de la réserve de l'OL. Il fait partie des plus gros temps de jeu de l'équipe, avec pas moins de 27 titularisations toutes compétitions confondues, en plus des cinq entrées en jeu.

Indispensable, le milieu de terrain a souvent formé la paire avec Mathys de Carvalho dans l'entrejeu. Mais ce ne sera plus le cas lors de l'exercice 2025-2026. En effet, vendredi, le GFA Rumilly-Vallières a annoncé le recrutement du footballeur de 19 ans (il aura 20 ans en juillet). Il est le premier renfort estival du club de National 2. La formation de Haute-Savoie vient de terminer le championnat en milieu de tableau, à la dixième place.

Il sera resté 11 ans à l'OL

Ce départ est un tournant dans la carrière de Coponat, arrivé à l'Olympique lyonnais en 2014. Auparavant, il avait commencé le football du côté de Meyzieu. S'il reste tout de même dans la région, c'est donc une première expérience hors du Rhône qui attend le membre de la génération 2005. Il avait découvert l'effectif de Gueïda Fofana en 2023, à 18 ans.

Désormais, ce joueur très complet évoluera à l'étage au-dessus. "J’ai choisi de rejoindre le GFA car j’ai ressenti une réelle volonté de la part du coach et du club de me recruter. Le projet sportif m’a beaucoup plu, et les infrastructures ainsi que le staff sont de grande qualité. C’est une équipe dans laquelle je me vois évoluer et progresser", a-t-il déclaré sur le site de sa nouvelle formation.