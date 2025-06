Katoto a quitté "un bordel pas possible" au PSG pour l’OL Lyonnes

Deuxième recrue de l’été à Lyon, Marie-Antoinette Katoto espère trouver un environnement plus paisible à l’OL Lyonnes. Les derniers mois au PSG de l’attaquante ont été compliqués à gérer.

Vendredi soir, elle n’a pas réussi à se mettre en évidence, loupant d’ailleurs beaucoup de choses faciles. Pour France - Belgique, Marie-Antoinette Katoto n’a pas été à son avantage, mais compte bien y remédier pendant l’Euro 2025. Plus qu’avec les Bleues, les supporters de l’OL Lyonnes espèrent surtout que l’attaquante se montrera sous son meilleur jour entre Rhône et Saône. Depuis maintenant trois semaines, Katoto est en effet une nouvelle Fenotte, après la signature de son contrat jusqu’en juin 2029. Un nouveau chapitre dans sa carrière après quinze ans au PSG. "Je suis très heureuse et soulagée, l'année a été longue, je commençais à être vraiment impatiente, j'ai une envie de découvrir et de passer un cap", a-t-elle confié à l’AFP.

"Il y a eu de la manipulation et du manque de respect"

En plus de quitter son cocon, comme elle l’avait expliqué à Olympique-et-Lyonnais au début du mois de juin, Marie-Antoinette Katoto a souhaité quitter l’ambiance toxique qui pouvait exister dans la capitale. Plus réellement en odeur de sainteté avec Angelo Castelllazzi, le directeur sportif, la Française n’a pas mâché ses mots. "Il y a eu de la manipulation et du manque de respect, on m'a reproché ma réaction, je m'en veux, car il ne me restait plus que quelques jours à tenir... Mais sur un énième manque de respect, j'ai réagi, je n'aurais pas dû", a regretté l'internationale aux 53 sélections avant d’enchaîner. "Quand on voit comment c'est instable, on ne peut pas toujours dire que c'est la faute de l'entraîneur, j'ai eu trois entraîneurs en trois saisons, c'est un bordel pas possible. Je m'attendais à ce que cela finisse mal, mais pas autant."

Dans l’attente de découvrir son nouveau club, Katoto espère retrouver de la confiance en Bleues avant de cartonner à l’OL.