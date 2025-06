OL - Mercato : Rémy Descamps vers la sortie ?

Un an après sa signature à l'OL, Rémy Descamps pourrait quitter l'OL. En tout cas, son agent a clairement ouvert la porte à un départ.

A l'OL cet été, ce sera jeu des chaises musicales pour les gardiens. Il est question que Matt Turner pose ses valises depuis Nottingham Forest, sans oublier les retours de prêt de Mathieu Patouillet (Sochaux) et Justin Bengui (FK Jedinstvo Ub). Beaucoup de joueurs sous contrat donc, si l'on ajoute à ces garçons Lucas Perri, Rémy Descamps et Lassine Diarra.

Il y aura des départs à ce poste, et cela pourrait notamment concerner l'actuel numéro deux dans la hiérarchie. C'est en tout cas ce que laisse penser les propos de son agent. "Je pense que c’est important pour sa progression qu’il joue en Ligue 1. Il a tout ce qu’il faut pour. Il est arrivé libre l’an passé donc il faut voir comment le dossier sera traité […] Je pense que le moment est venu pour lui de jouer et d’être numéro 1 dans un club correct en France ou ailleurs en Europe", a-t-il confié à But FC !.

"Il a besoin de jouer"

L'ancien Nantais a rejoint l'Olympique lyonnais en août 2024. Il avait signé libre pour trois ans, jusqu'en 2027. Le natif de Marcq-en-Barœul a évolué durant toute la saison dans la peau de la doublure de Perri, disputant trois rencontres au total. Il est désormais à la recherche d'un autre projet, avec un rôle plus important. "J'ai parlé avec le club de Rémy. Ils ne m’ont pas dit qu’ils voulaient s’en séparer. Loin de là. Ils m’ont dit qu’ils étaient contents de ce qu’il avait fait sur les matchs qu’il a joués et de son état d’esprit irréprochable, a-t-il commenté. Après, un peu comme Matt Turner, il arrive à un âge (28 ans) où il a besoin de jouer."

Il lui faudra pour cela trouver une porte de sortie, tandis que le mercato reprendra le 16 juin, et jusqu'au 1er septembre.