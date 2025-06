Mathieu Patouillet célébré par ses coéquipiers après Sochaux – Reims (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)

Prêté ces deux dernières années à Sochaux, Mathieu Patouillet a largement réussi à s'imposer dans le Doubs. Le gardien lyonnais a été élu meilleur joueur du club cette saison en National.

Quel sera l'avenir de Mathieu Patouillet ? C'est une question qui interroge les suiveurs de l'OL et notamment ceux de l'Académie. À 21 ans, le gardien sort de deux saisons complètes en prêt. Les deux fois à Sochaux en National avec des exercices réussis (10 clean-sheets, 30 buts encaissés en 32 matchs cette saison). Dans le Doubs, nombreux sont ceux à oser dire que le club franc-comtois doit une fière chandelle au portier appartenant à l'OL pour les deux maintiens en National.

S'il n'a pu aider à remonter en Ligue 2, Patouillet a confirmé le bien que l'on pensait de lui au moment de la victoire en Coupe Gambardella en 2022. Il a fait l'unanimité à Sochaux, à tel point que les supporters l'ont élu comme meilleur joueur sochalien de la saison. Une juste récompense pour une progression linéaire.

Un nouveau prêt cet été ?

Mais quelle sera la suite ? Mystère pour le moment, même s'il a assuré savoir "ce que je veux et ce que Lyon attend de moi. Rien n’est vraiment décidé, mais je sais où on veut aller. Minimum Ligue 2". Pas de retour à l'OL donc, alors que le futur de Lucas Perri pourrait être incertain et qu'un gardien venu de Nottingham Forest pourrait venir jouer les doublures ? Sous contrat jusqu'en 2027 avec son club formateur, Mathieu Patouillet a fait preuve de patience jusque là. La question est désormais de savoir jusqu'à quand…