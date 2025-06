Rayan Cherki félicité par Ibrahima Konaté lors d’Espagne – France (Photo by Dennis Agyeman / Spain DPPI / DPPI via AFP)

Auteur d'une entrée en jeu fracassante avec l'équipe de France, Rayan Cherki n'a pas manqué de faire réagir ses coéquipiers et son président à l'OL.

En l'espace d'un peu plus d'une demi-heure de jeu – 33 minutes précisément – Rayan Cherki a rayonné pour sa première en Bleu contre l'Espagne. Un but splendide d'une reprise de volée, une passe décisive téléguidée et un impact criant dans l'animation offensive de l'équipe de France. De quoi faire réagir certains de ses coéquipiers, à commencer par Alexandre Lacazette.

Sur Instagram, le capitaine lyonnais a partagé une story montrant le but de Cherki, accompagnée de deux émojis : l’un les yeux embués, l’autre rempli de cœurs. Entre les deux joueurs offensifs, la relation dépasse le simple cadre du terrain et il y a dû y avoir de la fierté chez le Guadeloupéen. De son côté, Nemanja Matic a lui aussi salué la prestation du jeune Gone. En story, le milieu serbe a reposté la réalisation de Cherki avec un commentaire élogieux : "Maestro Rayan Cherki".

John Textor fier de son joueur

Le président de l'Olympique lyonnais, John Textor, s'est également réjouit de la performance XXL de Rayan Cherki avec l'équipe de France. Présent à l'Elysée pour un dîner d'Etats entre Macron et Lula, il a mis en ligne une photo du but de son joueur avec les mots suivants : "Très fier de Rayan, et très fier qu'un super club comme l'Olympique lyonnais représente à nouveau l'équipe de France. Allez l'OL !"

Une grande première pour le moins réussie pour Rayan Cherki malgré la défaite 5-4 contre l'Espagne en demi-finale de la Ligue des Nations. Le Lyonnais aura l'occasion de se montrer à nouveau sous son meilleur, le dimanche 8 juin à 15 heures pour la petite finale face à l'Allemagne.