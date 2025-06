Vinicius Gomes, fils de Cris (ex-OL), signe à Caen

Vinicius Gomes, fils de Cris, poursuit son aventure footballistique en France. Le défenseur quitte Villefranche pour le Stade Malherbe de Caen, récemment relégué en National.

Sur son compte X, le Stade Malherbe Caen a officialisé la signature de Vinicius Gomes avec une photo du joueur et le message : "Vinicius Gomes, première recrue caennaise de la saison." "Le Stade Malherbe Caen est heureux d’annoncer l’arrivée de Vinicius Gomes, défenseur central de 27 ans, en provenance du FC Villefranche-Beaujolais. Cette arrivée marque le coup d’envoi du mercato caennais pour la saison 2025/2026. Né à São Paulo, Vinicius a débuté sa formation au Clube Atlético Juventus avant de poursuivre sa carrière en France, évoluant notamment au Stade Poitevin FC, à l'AS Saint-Priest, au FC Chamalières et au Sporting Club de Toulon. Lors de la saison 2024-2025, il a disputé 22 rencontres de Championnat National avec le FC Villefranche-Beaujolais, démontrant sa solidité défensive et son engagement constant sur le terrain. Le Stade Malherbe Caen souhaite la bienvenue à Vinicius Gomes", peut-on lire dans le communiqué officiel du club.

Il retrouvera Villefranche en National

Fils de Cris, Vinicius Gomes a débuté sa carrière au Clube Atlético Juventus à São Paulo, avant de s’installer en France pour poursuivre son rêve. Défenseur central, il a évolué successivement au Stade Poitevin FC (National 3), à l'AS Saint-Priest (National 2), au FC Chamalières (National 3), puis au SC Toulon (National 2), où il a acquis une solide expérience.

En juin 2024, Vinicius Gomes a ensuite rejoint le FC Villefranche-Beaujolais, en National, renouant ainsi avec la région lyonnaise, chère à son père. Le joueur de 27 ans totalise 119 rencontres jouées entre les niveaux National et National 3. Au SM Caen, il retrouve ainsi un championnat qu’il a découvert la saison dernière.