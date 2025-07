"OL : Paulo Fonseca se montre optimiste pour l'avenir"

Un été de renouveau pour l'OL. Paulo Fonseca, arrivé sous John Textor, se dit optimiste sur la suite, étant dithyrambique sur la nouvelle direction en place.

Sa venue était due, entre autres, à l'affection que lui portant John Textor. Six mois plus tard, l'homme d'affaires n'est plus dans le paysage rhodanien. Encore patron d'Eagle Football Holding, il ne joue plus aucun rôle officiel au sein d'Eagle Football Group. Paulo Fonseca, lui, est toujours en place, mais comme il le dit lui-même, il repart d'une feuille blanche.

Mercredi, suite au match nul face au RWDM Brussels (0-0), le coach portugais fut interrogé sur la situation actuelle de l'OL. Évidemment, il ne peut pas dans sa position dire autre chose, mais il se montre assez optimiste. Il a conscience que son équipe n'aura rien à voir avec celle de l'exercice 2024-2025, mais il assure être prêt à relever le défi.

"J'aime beaucoup la manière dont le club pense le futur"

Il renouvelle sa confiance envers ses dirigeants. "John m'a fait venir ici, il croyait en mon travail. J'ai toujours une bonne relation avec lui. Mais désormais, c'est une autre histoire. Je dois dire que j'aime beaucoup la manière dont le club pense en ce moment le futur, a-t-il insisté. Je pense que Matthieu (Louis-Jean), Michael (Gerlinger) et Michele (Kang) ont une vision réaliste et positive pour l'avenir de l'Olympique lyonnais."