Mercato : l'OL touchera-t-il l'intégralité de la somme pour Perri ?

Lucas Perri s'apprête à rejoindre Leeds, en Angleterre. Se pose maintenant la question de savoir à qui reviendra la deuxième moitié de la somme dépensée par les Britanniques. A l'OL ou à Botafogo ?

Aurons-nous la réponse au moment de l'annonce ? Ou bien faudra-t-il attendre le prochain communiqué sur les finances de l'OL pour le premier trimestre de 2025-2026 ? Si les Rhodaniens devraient bien dire au revoir à Lucas Perri, en partance pour Leeds, le principal sujet sera de savoir combien ils toucheront dans l'opération.

Au moment de la signature du Brésilien pour l'Olympique lyonnais contre un peu plus de trois millions d'euros en janvier 2024, il était précisé que le dernier 6e de Ligue 1 reverserait 50% d'un éventuel futur transfert à Botafogo. Mais selon L'Équipe, son ancien club ne touchera rien sur cette transaction.

Une différence de presque 8 millions pour l'OL

Un point qui a son importance, car cela représenterait entre 7,5 et 8 millions d'euros. Une somme non négligeable au vu de la situation des septuples champions de France (2002-2008). Selon les sources, le promu en Premier League dépenserait entre 15 et 16 millions d'euros pour attirer le joueur de 27 ans.

De quoi représenter une belle plus-value, un an et demi après son arrivée. Mais encore faut-il pour cela recevoir la totalité du montant. Sous contrat jusqu'en 2028, Lucas Perri a participé à 49 rencontres depuis son arrivée en France.