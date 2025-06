Rayan Cherki buteur avec les Bleus lors d’Espagne – France (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Remplaçant au coup d'envoi de la demi-finale entre l'Espagne et la France, Rayan Cherki a fait ses débuts avec les Bleus. Le joueur de l'OL a été le détonateur d'un peu d'espoir grâce à un sublime but et une passe décisive.

Il n'a malheureusement pas eu le loisir de pouvoir célébrer, mais il se rappellera certainement toute sa vie de cette première. Jeudi soir, Rayan Cherki a vécu ses premiers pas avec l'équipe de France et il n'a clairement pas fait un complexe d'infériorité. Remplaçant au coup d'envoi de la demi-finale de Ligue des Nations contre l'Espagne, le joueur offensif a pris son mal en patience. Il a surtout vu les hommes de Didier Deschamps prendre l'eau sous chaque accélération espagnole, au point de voir la Roja mener 5-1 à une demi-heure de la fin. Le moment choisi par Deschamps pour offrir ses premières minutes à Cherki. Comme un symbole, l'ancien de l'AS Saint-Priest est entré sur la pelouse de Stuttgart en compagnie de ses anciens compères de l'Académie, Malo Gusto et Bradley Barcola.

Il fait honneur à son titre de meilleur passeur de Ligue 1 et Ligue Europa

À 5-1, Rayan Cherki n'avait rien à perdre et tout à gagner avec son entrée en jeu. À l'image de sa saison avec l'OL, le numéro 25 français a redonné de l'espoir aux Bleus. Loin d'être impressionné, il a été de tous les bons coups permettant à la France de limiter la casse. Profitant d'un match plus ouvert, Cherki a régalé avec un magnifique but. Une volée splendide qui a ramené le score à 5-2. Mais, il n'a pas arrêté sa bonne entrée en si bon chemin.

Faisant honneur à son statut de meilleur passeur en Ligue 1 et en Ligue Europa, Rayan Cherki a parfaitement lancé Malo Gusto pour un centre entraînant un csc de Vivian pour le 5-3. Derrière, il a déposé son ballon sur la tête de Randal Kolo Muani pour croire à un nul à deux minutes de la fin. Il aurait certainement aimé débuter par une victoire, mais Rayan Cherki n'aura pas manqué ses débuts en Bleus.