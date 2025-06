OL : Sage révèle ce qui a tout changé pour Cherki cette saison

Rayan Cherki et Pierre Sage lors d’OL – Nice (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Ancien entraineur de l'OL, Pierre Sage a participé à l'éclosion de Rayan Cherki. Il explique comment il a optimisé le potentiel du néo-international.

Entraineur de l'Olympique lyonnais du 30 novembre 2023 au 28 janvier 2025, Pierre Sage, était tout d'abord venu jouer les pompiers de services au club. Par la suite, l'histoire s'est prolongée tant les résultats du technicien français ont été remarquables. Il a permis l'OL de se maintenir en Ligue 1 – mission pour laquelle il avait été engagé – et même d'obtenir finalement une sixième place, synonyme de qualification en Ligue Europa. Malheureusement, alors que le club rhodanien réalise une mauvaise première moitié de saison, John Textor décide de remplacer Pierre Sage par Paulo Fonseca fin janvier 2025.

La belle période de l'ancien directeur du centre de formation de l'OL est en corrélation avec la montée en puissance spectaculaire de Rayan Cherki (15 buts et 29 passes décisives en 57 titularisations lors des deux dernières saisons). À ce sujet, Pierre Sage a notamment évoqué la stratégie qu'il a mise en place avec l'international français la saison passée, dans l'émission Le Club des 5 sur YouTube.

Pierre Sage : "On a joué un petit peu avec ça"

Interrogé à propos de la révélation au grand jour de Rayan Cherki, Pierre Sage a détaillé le plan qu'il a construit autour du joueur de 21 ans : "L'idée, l’année dernière, c’était de faire en sorte de l’aider – même si peut-être que, de temps en temps, il ne l’a pas pris comme ça – en le mettant dans ce qu’il était capable de très bien faire, c’est-à-dire : attaquer. On le faisait donc rentrer dans des moments de match où il y avait soit besoin d’inverser un score, soit besoin d’enfoncer le clou. Des moments où l’on s’affranchissait carrément des tâches défensives parce qu’il fallait absolument revenir au score", précise-t-il.

Une façon de procéder qui a porté ses fruits par la suite : "Il l’a fait, très bien fait. On a joué un petit peu avec ça, jusqu’à l’emmener à un niveau de frustration énorme, notamment dans ce match contre Toulouse où il n’est pas retenu en équipe de France Espoirs. Il rentre, il met un but, une passe décisive, et le lendemain, il est rappelé en sélection", continue-t-il.

Pierre Sage voit en cela un véritable déclic pour Rayan Cherki : "Je pense que ça, ça a été malgré tout un virage pour lui. Parce que le joueur qui est en lui, il fait qu’il l’active un maximum. Et cette saison, ce qu’il a vécu à l’intersaison l’a peut-être mis face à cette réalité-là : se dire “Ah ouais… donc moi aussi, je peux être, entre guillemets, moins considéré que le joueur talentueux qu’on a toujours défendu.” Bah ouais Rayan, c’est vrai. Et du coup, il rentre contre Marseille, il marque direct, et ensuite il lance sa saison et il fait une saison de fou", conclut-il.