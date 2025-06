Mercato : l'OL aimerait refaire un coup à la Fofana

Malick Fofana buteur lors d’OL – Rennes. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

À l'image de la bonne pioche Malick Fofana, l'OL prospecterait du côté du championnat belge pour l'intersaison.

Même si l'OL n'est pas encore fixé quant à la possibilité ou non de recruter cet été, la direction lyonnaise travaillerait dans l'ombre sur le marché belge. En effet, le club rhodanien va devoir à nouveau passer devant la DNCG le 24 juin mais cela ne dissuade pas pour autant Matthieu Louis-Jean (directeur technique) et son équipe de scruter les jeunes talents de la Jupiler Pro League.

En admettant que l'Olympique lyonnais soit autorisé de nouveau à recruter, le club de John Textor devra réaliser des coups à bas prix pour éviter de se retrouver dans la même situation que l'an passé. Des joueurs dans le profil de Malick Fofana (17 millions d'euros + 5 de bonus maximum) — si possible à un coût plus réduit — ont été étudiés par les recruteurs lyonnais ces derniers mois d'après les informations de But Football Club.

Deux noms dans le viseur lyonnais

Déjà dans le viseur l'été dernier, Noah Sadiki (20ans), milieu de terrain de l'Union Saint-Gilloise, est dans les petits papiers de la direction rhodanienne. Auteur de 2 buts et 3 passes décisives en 55 matchs cette saison, l'international congolais (7 sélections) possède une valeur marchande estimée à 10 millions d'euros. Cependant, de nombreux clubs européens s'intéressent déjà à lui et risquent de faire monter les enchères.

Par ailleurs, l'OL chercherait aussi un ailier pour pallier l'absence d'Ernest Nuamah, blessé au genou. Alan Minda (22 ans) est un joueur sur lequel la direction lyonnaise garderait un œil attentif. L'international équatorien (12 sélections) a marqué 11 buts et délivré 12 passes décisives en 46 titularisations avec le Cercle Bruges depuis son arrivée. Sa valeur marchande s'élève à 4 millions d'euros.