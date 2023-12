Ce dimanche (17h05), l’OL affronte Toulouse dans un match qui sent le souffre. Interrogé sur cette course au maintien, Pierre Sage est conscient qu’il a un rôle mental à jouer pour aider ses joueurs à basculer sur cet état d’esprit qu’est de ne pas descendre.

Plus qu’un entraîneur, les joueurs de l’OL n’auraient-ils pas besoin d’un psychologue ? C’est la question qui se pose depuis le début de la saison tant les Lyonnais donnent l’impression d’avoir un blocage. Et ce ne sont pas les déclarations de Dejan Lovren vendredi et cette sensation qu’il y a un abcès à percer dans ce groupe qui viendront dire le contraire. Pierre Sage n’est pourtant pas un psychologue, mais bien un entraîneur de foot. Néanmoins, par son expérience et sa philosophie, le coach de l’OL a souvent mis l’aspect mental au centre de sa réflexion.

Ses différentes conférences de presse l’ont confirmé et il s’attache avant tout à faire prendre conscience des choses à ses joueurs : l’OL joue bel et bien le maintien. "C’est une découverte. La plupart d’entre eux n’ont jamais vécu cette situation. Le staff non plus n’a pas vécu ça. Mon rôle est de leur faire prendre conscience que l’heure est grave, si vous souhaitez la qualifier ainsi, mais surtout que le comportement et l’attitude au quotidien doivent être différents d’un haut de tableau. On ne gère pas les choses de la même manière."

Aucun cadre n'a joué le maintien

Ce qui peut interpeller est le fait que ce crédo n’est toujours pas intégré dans l’esprit des joueurs. Pourtant, cela fait bien des semaines que les Lyonnais répètent que la course au maintien est aujourd’hui le quotidien de l’OL. Entre le dire et en prendre définitivement conscience, il y aurait donc un gap. Comme l’a dit Pierre Sage, Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso ou Dejan Lovren, les fameux cadres du vestiaire, n’ont jamais connu cette situation.

Dans le onze-type, personne ne l’a d’ailleurs vécue. Ce sont avant tout des joueurs de complément qui savent à quoi s’attendre et on ne peut pas dire que ce soit les plus intégrés du groupe. On pense notamment à Ainsley Maitland-Niles et Duje Caleta-Car avec Southampton la saison dernière, Mama Baldé et son étiquette de chat noir avec Dijon et Troyes. Et c’est à peu près tout…