S’il n’a pas voulu s’épancher plus sur la vie de groupe, Dejan Lovren estime que ceux qui ne sont pas contents à l'OL peuvent demander à partir durant l'hiver.

Au moment de voir partir Dejan Lovren de la salle de presse vendredi, différents sentiments se sont mélangés. Ceux de se dire qu’un cadre de l'OL était venu parler et qu’il avait eu certains mots forts. Mais aussi ceux que le Croate en avait certainement dit trop ou pas assez. Dans sa volonté de contrôler ses paroles et de peser chaque mot, Lovren a soufflé le chaud et le froid. Il n’avait pas besoin de parler pour que l'auditoire sente qu’il était agacé et en même temps, il avait fait le choix de ne rien dire. "Je parlerai un jour", a-t-il simplement lâché au moment de s’éclipser. Une bombe à retardement qui n’explosera pas, du moins pas tout de suite. Mais ce fut à l’image de ce quart d’heure d’échange où le défenseur a assuré "qu’il n’y a pas de clans. Je trouve qu’on est une famille. Bien sûr, il y a des joueurs avec qui tu parles plus, d’autres moins. Il n’y a pas de tensions entre nous."

"On a besoin de renforts"

À côté de ça, l’ancien de Liverpool ne s’est pas gêné pour envoyer certains messages à ses coéquipiers. Il est certes là pour secouer le cocotier en avançant que certains ne se donnent pas à 100% mais dire que "la porte est ouverte pour ceux qui ne sont pas contents et qui ne se sentent pas bien ici" n’est pas forcément dans la lignée de cet esprit de famille décrit quelques instants auparavant. Ce fut tout le paradoxe de cette conférence de presse. Mais une chose est sûre, Dejan Lovren suit la ligne de conduite fixée par John Textor. Il faudra recruter durant l’hiver. "On a besoin de renforts. La porte, elle est aussi ouverte pour ceux qui veulent venir. J’espère qu’on va réussir à trouver des joueurs qui vont nous aider."