OL - Dejan Lovren : "Je ne suis pas venu pour jouer en Ligue 2"

Présent face à la presse ce vendredi, Dejan Lovren a bien choisi ses mots de peur de déraper. Néanmoins, le défenseur de l’OL a eu des mots assez forts.

À chaque question, il a pris le temps de la réponse. Enfin surtout le temps de réfléchir. Comme il l’avouera en fin de conférence, Dejan Lovren avait "peur de s’énerver et de dire certaines choses". Il assure qu’un jour, il déballera tout ce qu’il a sur le cœur, mais dans la tempête lyonnaise, le défenseur a préféré peser ses mots sur les maux de l’OL. Le délai de réponse a été long tout comme la réflexion pour ne pas sortir des choses qui pouvaient être interprétées. C’est bien dommage, car, à l’image de la sortie d’Alexandre Lacazette à Lens, crever l’abcès serait peut-être un début de remède.

Lovren assure pourtant que les joueurs "ont parlé entre (eux), on s’est dit les choses". Un discours dans la lignée de celui prononcé mercredi après la déroute à Marseille (3-0). Seulement, Dejan Lovren est quand même allé un peu plus loin dans sa pensée, notamment au niveau de l’état d’esprit. "Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas dire, mais j’ai confiance en cette équipe. C’est difficile parfois de voir des joueurs qui ne sont pas en confiance, mais on a besoin de tout le monde, qu’il donne tout. On a besoin d’être solides. Ça ne suffit pas de jouer un match, on a besoin de tout le monde à 100% et les derniers matchs, on ne l’était pas."

"Ce n'est pas le moment de penser à la peur de descendre"

Si Pierre Sage a souligné le côté 'corporate' de son défenseur qui n’a pas souhaité charger ses coéquipiers, le Croate a clairement remis en cause la mentalité de certains de ses partenaires. Les appelant à "ne pas penser à la peur de descendre", le vice-champion du monde 2018 souhaite jouer un rôle de grand-frère afin d’enlever les sentiments négatifs chez ceux qui doutent au sein de l’effectif lyonnais. "Peut-être qu’il y a des personnes qui pensent à ça et s’ils le pensent, j’espère qu’ils vont venir vers moi pour que je leur dise que ce n’est pas le moment de penser à ça."

De retour comme titulaire avec Pierre Sage, Dejan Lovren voit dans ce match dominical (17h05) contre Toulouse, une finale parmi tant d’autres jusqu’à la fin de la saison. Mais une chose est sûre, il ne veut pas entendre parler de Ligue 2 alors que le mois de décembre vient à peine de commencer. "Quand c’est difficile, on n’a pas le droit de baisser la tête. Je sers les dents, les bras dans les situations difficiles. Tu as besoin d’avoir de la méchanceté en toi. Je ne suis pas venu ici pour jouer en Ligue 2 et l’OL n’est pas une équipe et un club pour jouer dans cette division."