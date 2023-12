Après la trêve internationale, l’OL retrouve la D1 féminine ce vendredi soir à Décines (21h). Face à Lille, les Lyonnaises porteront le nouveau troisième maillot.

Mercredi soir, la tenue portée par les joueurs de l’OL couplée à la prestation collective contre l’OM (3-0) a donné du grain à moudre aux supporters lyonnais. Déjà particulièrement critiqué depuis des mois, le troisième maillot du club ne s’est pas attiré les faveurs populaires sur la pelouse du Vélodrome. Les "maillots de clown" et autres "on se croirait au cirque" ont fleuri sur les réseaux sociaux. Si l’OL souhaitait créer du débat avec cette nouvelle tunique, il a visé juste. Pour ce qui est du marketing, il faudra attendre encore un peu pour voir si ce maillot hommage à la skyline de Lyon a séduit le peuple lyonnais. Ce vendredi soir, le maillot 'third' aura peut-être un peu plus de succès à Décines.

L'ASVEL arborera également ce maillot à l'Arena

Comme les garçons mercredi à Marseille, les joueuses de Sonia Bompastor enfileront également pour la première fois ce nouvel ensemble pour la réception de Lille à Décines (21h). Quelques mètres plus loin, les joueurs de l’ASVEL en feront de même à l'Arena pour leur match d’Euroligue contre le club espagnol de Valence. À défaut de voir une partition clownesque sur la pelouse du terrain Gérard Houllier, les supporters des Fenottes espèrent voir des arabesques de leurs Lyonnaises pour prendre le meilleur sur le LOSC et poursuivre le sans-faute de cette première partie de saison.