Mercato : l’OL face à l’épineux cas Rayan Cherki

Incapable de se montrer décisif, Rayan Cherki n’arrive pas à surfer sur sa bonne deuxième partie de saison dernière avec l’OL. En fin de contrat en juin 2025, le meneur ne devrait pas être retenu, comme l’ensemble de l’effectif.

L’OL et John Textor ont décidé de se montrer agressif à compter du 1er janvier 2024. Face à la situation d’urgence qui plane au-dessus de Décines, la direction lyonnaise compte sur le mercato hivernal pour se renforcer. Environ cinq recrues sont attendues entre Rhône et Saône, mais peuvent-elles être plus nombreuses ? Actuellement, Pierre Sage dispose d’un groupe de 25 à 27 joueurs. Cela est déjà conséquent pour une équipe qui ne joue qu’une fois par semaine et ce total peut donc monter à 30 si l’OL arrive à boucler les cinq recrues attendues. Il va donc falloir dégraisser et personne n’est vraiment intransférable dans la situation actuelle de l’OL. En étant dernier, il est difficile de trouver des motifs de satisfaction. Tout comme il est difficile de séduire de clubs de venir faire leurs emplettes dans la capitale des Gaules.

Entre 10 et 15 millions d'euros attendus

Et pourtant, certains profils restent encore intéressants malgré des prestations individuelles loin d’être au niveau. C’est notamment le cas de Rayan Cherki. Ayant enfin réussi à enchaîner la saison dernière sous Laurent Blanc, le meneur a retrouvé ses mauvaises habitudes depuis le début de l’exercice 2023-2024. Et ce n’est pas que la faute de Fabio Grosso qui n’a pas hésité à le mettre sur le banc. Même avec Blanc, le rendement n’était pas à la hauteur et avec une passe en 14 matchs, Cherki est loin de ses belles statistiques avec les Espoirs.

A-t-il fatigué les dirigeants de l’OL ? À en croire Foot Mercato et L’Équipe, le club lyonnais n’est pas fermé à une vente, comme pour l’ensemble du groupe lyonnais, et regardera les potentielles offres qui arriveront sur la table. Car l’OL est face à un problème de taille avec son jeune joueur et pas forcément en position de force. Sous contrat jusqu’en 2025, Rayan Cherki touche déjà un salaire conséquent et on voit mal son club formateur augmenter son offre salariale pour le prolonger alors que ses performances sont en dents de scie. Un départ cet hiver ou l’été prochain est donc forcément dans les tuyaux, bien que le numéro 18 ne représente que l’une des rares étincelles techniques de cet OL.