OL : un statut de sauveur qui peut plaire à Genesio ?

À la recherche d’un entraîneur, l’OL devrait rencontrer Bruno Genesio. Quatre ans après son départ, le coach français pourrait voir d’un bon œil la possibilité de jouer les sauveurs.

Dans l’entretien qu’il a accordé à Olympique-et-Lyonnais mardi, John Textor assure que c’est lui qui a pensé à Bruno Genesio parmi les pistes pour prendre la suite de Fabio Grosso et Pierre Sage. Selon nos sources, la vérité serait bien différente, mais une chose est sûre, le dossier de l’ancien entraîneur lyonnais est bien sur le bureau du propriétaire américain comme il nous l’a confié. "C’est moi qui ai pensé à lui. Vincent (Ponsot) n’était pas forcément d’accord par rapport au profil souhaité. Il faut un entraîneur qui s’intègre dans notre projet (Eagle Football), quelqu'un qui s'exprime bien en anglais…" Bruno Genesio répond-il à toutes ces prérogatives ? Si l’on écoute John Textor pas forcément, mais ça ne devrait pas empêcher David Friio de rencontrer l’ancien coach de Rennes pour discuter selon différentes sources et voir si le profil pourrait être celui que recherche l’OL pour redresser la barre.

"Il a toujours voulu être prophète en son pays"

Jouer le maintien, Genesio ne l’a jamais connu depuis ses débuts professionnels dans le coaching et c’est un tout autre métier que celui d’entraîner une équipe qui joue le haut du tableau. Seulement, désiré par une partie du vestiaire et toujours amoureux de son club de cœur, l’ancien milieu de terrain a de quoi se laisser convaincre. La tâche ne s’annonce pas aisée, mais Nicolas Puydebois a une petite idée sur les raisons qui pourraient pousser l’ancien coach à revenir sur le banc de l’OL, quatre ans après un départ houleux. "Ce serait une belle revanche pour Bruno s’il revenait à l’OL et qu’il arrivait à sauver le club de la Bérézina dans laquelle l’OL est, a déclaré notre consultant avant même la possibilité de voir Genesio s’entretenir avec David Friio. Il a toujours voulu être prophète en son pays, il n’a pas réussi à le faire durant les belles années et là, en sauvant l’OL de la relégation, il aurait le statut de sauveur et pour son amour-propre et l’image qu’il a à l’OL, ce serait très bénéfique."

Il reste encore à convaincre la direction lyonnaise et à voir aussi si Pierre Sage ne finit pas de séduire définitivement ses dirigeants avec une victoire contre Toulouse par exemple.