L’éviction de Fabio Grosso a entraîné une sorte de bataille des clans à l’intérieur de l’OL. Avec Vincent Ponsot souhaitant placer Bruno Genesio, John Textor et surtout David Friio ont dû mettre le holà.

On ne cesse de le répéter, mais la situation actuelle serait digne d'une série télévisée. En prenant les commandes de l’OL, John Textor a d’abord souhaité une transition en douceur. Après 36 ans de présidence, Jean-Michel Aulas devait assurer le passage de témoin pendant trois ans et ainsi permettre au club lyonnais de ne pas s’enfoncer dans une crise institutionnelle. Et puis les belles histoires d’un jour se sont transformées en bataille d’égo depuis que la porte de la sortie a été montrée à "JMA" en mai dernier. Si chacun essaye de mettre de l’eau dans son vin, du moins publiquement, depuis quelques semaines, c’est une vraie guerre de coqs qui se joue à Décines depuis maintenant six mois. Après avoir souhaité garder les meubles, Textor fait table rase du passé pour définitivement tourner la page Aulas. Peut-on vraiment lui en vouloir de placer ses hommes ?

On lui a assez reproché d’avoir créé un flou artistique institutionnel pour ne pas prendre les arrivées de Laurent Prud’homme, comme directeur général, et David Friio, comme directeur sportif, avec un certain optimisme. En tournant définitivement la page de son prédécesseur, John Textor souhaite également en finir avec "la république des copains", comme aime tant le décrire notre consultant Nicolas Puydebois sur le plateau de "Tant qu'il y aura des Gones". Et ce n’est pas l’éviction de Fabio Grosso qui va faire changer d’avis l’Américain sur la question. La nomination de Pierre Sage et les sorties médiatiques du coach qui en découlent depuis maintenant cinq jours sont saluées unanimement dans l’environnement de l’OL. Et pourtant, cette promotion, même intérimaire, du directeur du centre de formation n’a pas été du goût de tous en interne, selon les informations d’Olympique-et-Lyonnais dévoilées dans TKYDG lundi.

Ponsot a voulu organiser une rencontre entre Genesio et Textor

Malgré le "ménage" réalisé par Textor, l’héritage de Jean-Michel Aulas reste encore présent dans les bureaux de Décines avec notamment la présence de Vincent Ponsot. Ce dernier va prendre la direction générale des Fenottes dans un mois, mais assure toujours son rôle de directeur du football jusqu’à la nouvelle année. Conscient que son nouveau patron est très à l’écoute de ce qui peut se dire et de ce qu’on peut lui dire, Ponsot a profité du départ de Grosso pour sauter sur l’occasion. Tel un dernier baroud d’honneur avant de changer de fonction à l’OL, le directeur du football a poussé en interne pour voir Bruno Genesio revenir entre Rhône et Saône. Aperçu dans les tribunes du Parc OL contre Lille, le technicien français a encore des soutiens dans le club lyonnais, quatre ans après son départ.

Il y a Vincent Ponsot mais aussi certains joueurs. Ces derniers n’ont d’ailleurs pas manqué d’échanger avec leur ancien coach pour prendre la température, mais aussi lui dire qu’ils verraient d’un bon œil son retour. D’abord fermé à l’idée comme il l’avait dit en octobre dernier, Bruno Genesio a alors revu sa position, poussant Ponsot à faire le forcing pour une signature rapide de l’ancien Rennais avec notamment l’organisation d’une visioconférence avec John Textor. Bien que nommé directeur sportif de l’OL depuis seulement vendredi, David Friio est au travail depuis plusieurs jours et a été mis au courant de ce "putsch".

Friio a imposé Sage comme coach intérimaire

D’après nos informations, le nouveau responsable du sportif n’a que moyennement apprécié cette manœuvre, lui qui a pour mission initiale de trouver un nouvel entraineur. Ayant réussi à faire annuler cet échange entre le propriétaire et une potentielle cible pour le banc lyonnais, Friio a donc soumis l’idée d’un coach intérimaire pour assurer la transition et permettre à l’OL de ne pas se précipiter dans sa recherche. C’est d’ailleurs dans cette logique que la décision a été prise de laisser les rênes à Pierre Sage pour les déplacements à Lens et Marseille et très certainement la réception de Toulouse dimanche (17h05). Car oui, en puisant en interne, David Friio, en concertation avec John Textor, a choisi le directeur de l’OL Académie pour assurer l’intérim et non Jean-François Vulliez, qui avait occupé ce rôle entre Laurent Blanc et Fabio Grosso.

Ce n’est pourtant pas faute d’avoir encore vu Vincent Ponsot, conscient que le dossier Genesio avait pris du plomb dans l’aile, pousser pour un deuxième intérim de l’ancien directeur du centre et adjoint dans le staff pro depuis le début de la saison... Peine perdue au grand dam de Ponsot et Vulliez, déçu de ne pas s’être vu accorder cette confiance. Pierre Sage, qui avait séduit John Textor par son discours dès son retour à l’Académie, ne restera peut-être pas sur le banc au-delà de cette semaine. Néanmoins, sa nomination a mis une fois de plus en lumière que l’intérêt du club pouvait être relégué au second plan par ambition personnelle. Un mal qui touche l’OL depuis plusieurs saisons et qui explique peut-être en partie le déclassement actuel…