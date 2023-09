Après le départ de Laurent Blanc, l’OL attend désormais de nommer son successeur. En attendant, Jean-François Vulliez va provisoirement prendre les rênes de l’effectif avec Jérémie Bréchet et Sonny Anderson.

Cette fois, c’est acté pour de bon. Après onze mois à la tête de l’OL, Laurent Blanc est parvenu à un accord avec le club lyonnais pour quitter ses fonctions d’entraîneur. Les deux parties avaient trouvé un arrangement vendredi, mais l’officialisation a été rendue publique ce lundi. À présent sans coach, l’OL s’active pour trouver un successeur à Blanc et selon toute vraisemblance, Gennaro Gattuso tient la corde pour débarquer prochainement entre Rhône et Saône. En attendant, il faut bien quelqu’un pour diriger l’entraînement de mardi et préparer la réception du Havre, dimanche prochain (20h45).

Un intérim pour combien de temps ?

Comme attendu, cette mission a été confiée à Jean-François Vulliez, qui était jusqu’alors adjoint sous Laurent Blanc. L’ancien directeur de l’OL Academy sera épaulé par Jérémie Bréchet, en poste avec les U19, et Sonny Anderson, actuellement conseiller d’OL Groupe et "qui a accepté de s’engager totalement et quotidiennement en soutien du staff, depuis le bord du terrain, pour apporter son expertise, son expérience du très haut niveau et incarner les valeurs fondamentales du club auprès de l’ensemble du groupe professionnel." Dans le communiqué, "John Textor et la direction de l’Olympique Lyonnais demeurent profondément convaincus de l’engagement total des joueurs et du staff pour faire preuve d'une grande détermination et d’un fort sens des responsabilités."