OL : Beye, Gattuso… Textor active ses plans de secours

Toujours dans l’attente d’une réponse d’Oliver Glasner, John Textor poursuit sa quête d’un successeur à Laurent Blanc. Si Gennaro Gattuso a été glissé par Jorge Mendes, Habib Beye a lui été auditionné par l’Américain.

La Ligue 1 reprend dans sept jours pour l’OL et Laurent Blanc est toujours l’entraîneur du club lyonnais. Comme si de rien n’était, le Cévenol poursuit sa mission avec en ligne de mire la réception du Havre dimanche soir (20h45). Après le revers (1-4) contre le PSG et la trêve internationale qui s’est lancée, ce n’était pas forcément les plans de John Textor mais le propriétaire n’a toujours pas réussi à trouver un remplaçant au champion du monde 1998.

Tout le monde fait donc comme si cette situation était tout à fait normale alors qu’elle ne fait qu’enfoncer un peu plus le club dans ce début de saison chaotique. La quête d’un successeur s’annonce plus compliquée que prévu et Textor se retrouve aujourd’hui dépendant de la réponse d’Oliver Glasner. Après avoir rencontré le patron lyonnais jeudi dernier, l’entraîneur autrichien réserve encore sa réponse, d’autant plus que le poste de sélectionneur de l’Allemagne vient de se libérer.

Beye auditionné, Gattuso soumis

Si la piste n’est pas abandonnée et que Textor espère un dénouement positif avec l’ancien coach de l’Eintracht Francfort, des solutions de secours ont été activées ces dernières heures. Comme pour Julen Lopetegui, qui privilégie une nouvelle expérience en Premier League, Jorge Mendes continue de chercher à avancer ses pions dans l’environnement lyonnais. L’agent portugais aurait soumis le nom de Gennaro Gattuso d’après Foot Mercato et L’Équipe. L’ancien milieu de terrain est libre depuis son départ du Valence FC, qui reste un échec sportif.

Pour l’heure, l’Italien n’a pas reçu d’offres de l’OL, mais fait donc partie des potentiels prétendants, tout comme Habib Beye. L’entraîneur sénégalais a lui été auditionné par John Textor même s’il reste sous contrat avec le Red Star, pensionnaire de National. Comme pour la recherche du milieu défensif, l’OL se dirige vers un choix par défaut, à moins qu’Oliver Glasner ne réserve une belle surprise. Quoi qu’il en soit, l’OL voudrait prendre une décision rapidement. À quelques jours de la reprise, ce ne serait pas trop tôt…