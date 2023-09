L’OL remporte le Trophée des championnes contre le PSG (2-0)

Face au PSG et malgré l’absence d’Ada Hegerberg, l’OL a conservé son titre lors du Trophée des championnes (2-0). Melchie Dumornay, pour sa première, et Eugénie Le Sommer sont les buteuses.

1 sur 4. Depuis une semaine, Sonia Bompastor répète à qui veut l'entendre que l'objectif de remporter les quatre trophées possible est l'objectif d'un club comme l'OL. Dimanche soir, les Fenottes ont validé la première étape de ce projet 2023-2024 avec le Trophée des Championnes. Double tenantes du titre, les Lyonnaises ont conservé leur couronne à Troyes face au PSG (2-0).

Malgré l'absence de dernière minute d'Ada Hegerberg pour une "gêne musculaire", l'OL ne s'est pas mis à douter. Il faut dire qu'avec les renforts estivaux de Melchie Dumornay et Kadidiatou Diani, le secteur offensif s'est renforcé. Si l'ancienne Parisienne n'a fait trembler les filets contre son ancien club, l'Haïtienne s'est elle illustrée pour sa première.

Dumornay buteuse, inquiétude pour Diani

Alignée à gauche de l'attaque lyonnaise, Dumornay a validé tout le bien que pense Bompastor sur elle. À la 35e minute, sur un centre d'Eugénie Le Sommer, l'ancienne Rémoise est venue placer sa tête pour mettre l'OL devant. Dans un Stade de l'Aube très loin de faire le plein (5 283 spectateurs), et qui sera une fois de plus l'exemple de ce qui ne fonctionne pas dans le foot féminin français, les Lyonnaises ont fait le dos rond pendant quelques minutes durant la deuxième période. Christiane Endler a dû s'employer pour éviter l'égalisation du PSG (54e) avant que Lindsey Horan ne frôle le but du break à l'heure de jeu (60e).

C'est d'ailleurs sur une frappe de l'Américaine qu'Eugénie Le Sommer a fait parler son sens du but en déviant la frappe et portant le score à 2-0. Vanessa Gilles y est allée de son poteau, mais dans cette belle soirée, la blessure de Diani à dix minutes de la fin est venue ternir le tableau. Sur une intervention illicite de Calligaris, non-sanctionnée par un penalty, Kadidiatou Diani est restée au sol, touchée au genou et obligée de sortir... Le seul point noir de cette soirée sous les yeux de Michele Kang.