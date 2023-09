OL - PSG : Diani titulaire, Hegerberg absente

Ada Hegerberg à l’échauffement lors d’OL – Chelsea (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Pour affronter le PSG, Sonia Bompastor a décidé de titulariser Diani face à son ex-club. Hegerberg n'est pas sur la feuille de match.

L'OL féminin entre en piste. Pour son premier match officiel dans ce nouvel exercice 2023-2024, Sonia Bompastor a décidé d'aligner ses meilleurs éléments dans le onze de départ face au PSG. Christiane Endler occupera les buts pendant que Vanessa Gilles viendra accompagner la capitaine Wendie Renard en charnière centrale. Griedge Mbock débutera sur le banc. Selma Bacha et Ellie Carpenter occuperont les couloirs de la défense rhodanienne.

Dumornay sur le côté gauche de l'attaque

Au milieu de terrain, Lindsey Horan se chargera d'occuper le poste de sentinelle avec les internationales hollandaises Damaris et van de Donk à ses côtés. Arrivée cet été en provenance du club de la Capitale, Kadidiatou Diani est bien titulaire dans le couloir droit de l'attaque des Fenottes. L'autre recrue estivale haïtienne Melchie Dumornay sera à l'opposé. Enfin, Eugénie Le Sommer jouera avant-centre. Ada Hegerberg n'est pas là et assistera au match de ses coéquipières depuis les tribunes, aux côtés de Sara Däbritz (raisons personnelles) et Delphine Cascarino (reprise).

Le onze de départ de l'OL : Endler - Bacha, Renard, Gilles, Carpenter - Damaris, Horan, van de Donk - Dumornay, Le Sommer, Diani