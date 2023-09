L’OL et l’ombre de Jorge Mendes sur le mercato

Comme au PSG, Jorge Mendes a réussi à tisser sa toile à l’OL depuis l’arrivée de John Textor. Pas vraiment une bonne chose aux yeux de Nicolas Puydebois.

Il y a toujours eu des luttes d’influence et des personnages bien plus centraux que d'autres dans le football et l’OL vient d’être touché de plein fouet durant l’été. Ce mercato estival a permis de mettre en lumière la façon dont John Textor aimait travailler et surtout comment. Le propriétaire américain ne se contente pas simplement d’injecter de l’argent, il veut être un acteur majeur de la stratégie lyonnaise. Tellement majeur qu’il n’hésite pas à multiplier les avis, quitte à souffler le chaud et le froid sur certains sujets.

Cet été a surtout été le théâtre d’une collaboration avec Jorge Mendes, l’influent agent de joueur. En étant choisi par Bradley Barcola comme nouveau représentant, le Portugais a senti la bonne affaire pour travailler avec John Textor. "Jorge Mendes ne veut pas le bien de l’OL, s’est emporté Nicolas Puydebois lundi dans Tant qu’il y aura des Gones. Il vient se servir dans la manne financière que représente le club pour servir ses intérêts. Il n’est pas venu chercher Diomandé, il est venu chercher celui qui avait la plus grosse valeur marchande actuellement."

Diego Moreira membre de l'agence GestiFute

Le départ de Barcola vers le PSG, où Mendes a déjà son influence, n’est que le résultat de cette entente qui ne date pas de la fin août entre les deux personnage. A la recherche d’un entraîneur pour Botafogo après le départ de Luis Castro et l’intérim de Claudio Caçapa, Textor a misé pour six mois sur Bruno Lage. Un entraîneur portugais qui est représenté par un certain Jorge Mendes. Comme le dirait si bien Nicolas Puydebois, "le loup est entré dans la bergerie" et ne fait certes pas la pluie et le beau temps comme à Paris mais avance petit à petit ses pions. En plaçant Barcola au PSG, Jorge Mendes a "offert" en échange Diego Moreira à l’OL dans les dernières minutes du mercato. Pas certain que le club lyonnais soit vraiment gagnant dans l'histoire.