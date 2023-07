Auteur d’une deuxième partie de saison XXL, Bradley Barcola a changé de dimension. Le jeune attaquant de l’OL vient également de rejoindre l’écurie de Jorge Mendes.

Si le poteau n’avait pas décidé d’être sortant, Bradley Barcola aurait pu réaliser une nouvelle prestation de haute volée dimanche dernier à Cluj contre l’Ukraine. En enroulant son ballon, l’attaquant de l’OL a bien pensé faire le break pour l’équipe de France Espoirs. Malheureusement, le ballon n’a jamais fini sa course dans le but ukrainien et les Bleuets se sont fait surprendre dans la continuité du match avec cette élimination (3-1).

Forcément déçu, Bradley Barcola pourra malgré tout sortir de cet Euro avec la satisfaction d’avoir réussi à transposer ce qui a été aperçu pendant six mois à l’OL avec le groupe français. De nouveau passeur pour l’ouverture du score de Rayan Cherki, l’ancien de l’AS Buers a fini le tournoi avec deux buts et deux passes décisives en quatre matchs.

Un agent qui fait la pluie et le beau temps en Europe

Des statistiques dans la continuité de sa deuxième partie de saison avec l’OL et qui devrait éveiller un peu plus l’intérêt des plus grands clubs européens. Récemment interrogé sur son avenir, Barcola se voit avant tout confirmer la saison prochaine entre Rhône et Saône. Seulement, en passant dans l’écurie du célèbre agent Jorge Mendes, le jeune Lyonnais s’ouvre de nouvelles portes. Représenté par l'agence USFA, qui gère également les intérêts de Florent Sanchez et du néo-Lyonnais Skelly Alvero, depuis plusieurs années, Bradley Barcola a choisi de passer un cap.

Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que la rumeur PSG est rapidement intervenue durant le week-end. Quelques minutes seulement après l’annonce de son arrivée chez Polaris Sports, l’intérêt parisien a pointé le bout de son nez. Un club dans lequel Mendes a ses entrées comme agent (Renato Sanches, Vitinha, Ugarte, Asensio) ou intermédiaire (Soler, Ruiz). Et, avec l'agent portugais, le business est le business...