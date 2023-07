Bradley Barcola lors d’Ajaccio – OL (Photo by Pascal POCHARD-CASABIANCA / AFP)

D'après RMC Sport, trois clubs suivraient de près la progression de Bradley Barcola, Manchester City, le PSG et Leipzig.

Quoi de plus logique que son nom revienne dans les rumeurs de transfert. Après une moitié de saison convaincante sur tous les plans, Bradley Barcola continue sur sa lancée lors de l'Euro Espoirs (2 buts et 1 passe décisive). Ses performances ont aiguisé l'appétit de certains cadors européens, dont trois noms sont annoncés par RMC Sport : le PSG, Manchester City (Angleterre) et Leipzig (Allemagne).

L'OL n'a pas ouvert la porte pour l'instant

Le nouveau coach parisien, qui n'a pas encore été officialisé, Luis Enrique, aurait validé cette piste, que le club de la capitale suivrait depuis de longs mois. Toutefois, l'OL ne semble pas enclin à se séparer de son jeune ailier (20 ans), dont l'ascension ne remonte finalement qu'à six mois. Ainsi, le média francilien croit savoir que si une vente dans le secteur offensif devait intervenir, l'international U21 ne serait pas le premier à partir.

Par ailleurs, Barcola, qui a changé de représentants ce 1er juillet (il a rejoint l'agence de Jorge Mendes, proche de Paris) avait expliqué dans un entretien à L'Equipe publié fin juin qu'il avait "besoin de faire une saison pleine", de la débuter dans le costume "de titulaire", et qu'il ne voyait pas pourquoi il "partirait".