L’OL n’a "rien à cacher à la DNCG"

Futur président exécutif de l’OL, Santiago Cucci travaille déjà sur les dossiers chauds lyonnais. L’un d’eux concerne la DNCG et le club ne compte pas se laisser faire.

Il n’est officiellement pas encore en poste, certains éléments devant encore être ratifiés, mais Santiago Cucci est déjà investi dans sa nouvelle future mission de président exécutif. Sur le qui-vive depuis déjà un mois, le Basque est aux premières loges concernant la situation de l’OL avec la DNCG. Présenté à quelques journalistes jeudi, Cucci n’a forcément pas pu échapper à la question du gendarme financier et c’est un sujet qui tend quelque peu entre Rhône et Saône.

Avec l’encadrement de la masse salariale prononcée par la DNCG mardi, l’OL est tombé des nues. "J’ai envie que nous respections le travail phénoménal des équipes, nous avons sept jours pour faire appel. La situation n’est pas difficile, elle est injuste, assure Santiago Cucci. Quand je lis que les hypothèses sont peu plausibles ... Je respecte l’institution, mais j’ai aussi envie que l'on respecte le travail fourni."

"Vendre OL Reign ne se fait pas en quelques jours"

Annonçant réfléchir à faire appel de la décision mercredi après avoir eu tous les éléments venus de Paris, le club lyonnais ne semble pas avoir dévié de sa ligne directrice. L’OL et John Textor ont sept jours à compter de la réception de la lettre justifiant la sanction. Il n’en reste que quatre mais tout porte à croire que faire appel sera le choix numéro 1 afin de valider clairement le projet mis en place à Lyon depuis quelques mois.

Néanmoins, avec les arrivées de Skelly Alvero et Clinton Mata, l’OL a montré qu’il pouvait se montrer actif malgré les sanctions. Santiago Cucci estime d’ailleurs que la sanction ne change pas grand-chose dans les faits pour le marché des transferts par rapport au plan initial. "Il n'y a rien de bloquant, car nous continuons de travailler et j’ai envie de travailler avec eux pour leur montrer que l'on est sérieux. Et, je n’ai pas forcément besoin de la DNCG pour bien travailler mes dépenses et mes recettes. Nous sommes des professionnels et nous avons intégré ces paramètres dans notre travail en amont. Vendre une entreprise comme OL Reign ne se fait pas rapidement, mais cela va aller vite. Nous avons de bonnes raisons de ne pas être aussi inquiet que ne l’a exprimé la DNCG. Nous n’avons rien à cacher."