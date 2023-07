OL - Mercato : Clinton Mata s’engage pour trois saisons

Clinton Mata célébrant un but du Cercle Bruges (Photo by Tom Goyvaerts / BELGA / AFP)

Après la visite médicale et la signature du contrat mercredi, l’OL a officialisé l’arrivée de Clinton Mata ce jeudi. Le latéral angolais débarque pour les trois prochaines saisons.

Et de deux pour l’OL ! Au lendemain de l’officialisation de l’arrivée de Skelly Alvero, le club lyonnais a annoncé sa deuxième recrue estivale ce jeudi. Après avoir satisfait à la visite médicale mercredi matin et signer son contrat dans la soirée, Clinton Mata est officiellement un joueur de l’OL. Le latéral droit angolais a signé un contrat de trois ans entre Rhône et Saône avec comme objectif de concurrencer et chaperonner Saël Kumbedi dans sa progression après une bonne seconde partie d’exercice la saison dernière. Pour attirer le désormais ex-joueur du Club Bruges, le club lyonnais a dépensé cinq millions d’euros.

Une première expérience hors de Belgique

À 30 ans, Mata va vivre sa première expérience en dehors des frontières belges. Bien qu’il ait été international angolais (8 sélections), le défenseur est né en Belgique et y a fait toutes ses classes de footballeur. Avant de découvrir la Ligue des champions avec le Club Bruges depuis 2018, Clinton Mata avait évolué au KAS Eupen, à Charleroi et à Genk. C’est donc une toute première pour le joueur qui va découvrir ses nouveaux coéquipiers de l’OL dans les prochaines heures.